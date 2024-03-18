Экономист назвал наиболее выгодное время для открытия вкладов Экономист Абрамов: ставки по вкладам на полгода снизятся после 22 марта

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Россиянам, желающим открыть полугодовые вклады, следует поторопиться, так как 22 марта пройдет заседание Центробанка РФ по ключевой ставке, и по его результатам ставки по таким вкладам могут снизиться, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. При этом он спрогнозировал сохранение ключевой ставки на уровне 16% годовых.

Тем, кто хочет открыть трехмесячные вклады по наиболее высоким процентным ставкам, стоит поторопиться. По вкладам на шесть месяцев, я думаю, ставки немного снизятся, а в отношении долгосрочных вкладов — девять месяцев, год и более — серьезных изменений не произойдет, — предположил эксперт.

Он пояснил, что сейчас наблюдается высокий уровень ставок по вкладам, но разместить деньги под 14-15% годовых можно только на короткий срок — не более трех месяцев. В некоторых случаях банки предлагают 16% на полгода-семь месяцев. По депозитам на более продолжительные сроки ставки ниже.

Ранее сообщалось о падении индекса RGBI, отвечающего за котировки российских государственных облигаций, до минимума за последние два года. При этом доходности гособлигаций, напротив, растут. Эксперты связывают ситуацию с ожиданиями по поводу снижения ключевой ставки. На данный момент она находится на высоком относительно инфляции уровне — 16%.