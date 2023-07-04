Экономист напомнил об обещании Набиуллиной, дающем рублю шанс Экономист Медведев спрогнозировал рост курса рубля после повышения ключевой ставки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

У рубля еще есть шанс укрепиться: его курс пойдет вверх, если руководство Центробанка России в соответствии с недавним обещанием его председателя Эльвиры Набиуллиной повысит ключевую ставку, считает экономист, финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев. В беседе с «Царьградом» он выразил уверенность, что до 150 рублей за доллар дело не дойдет.

Как сообщает издание, за текущий год доллар вырос по отношению к рублю на 74%. Таким образом, российская валюта просела даже сильнее турецкой лиры, которая за 2023 год подешевела к доллару лишь на 55%. Согласно расчетам аналитиков, если эта тенденция продолжится, то через год доллар будет торговаться уже по 150 рублей.

Павел Медведев не согласился с этой точкой зрения, выразив уверенность, что ситуация скоро развернется, и национальная валюта начнет понемногу укрепляться. По словам эксперта, к таким прогнозам располагает недавнее обещание Набиуллиной.

Она нас уже предупредила, что ключевую ставку повысит. Если глава регулятора действительно это сделает, то появится интерес к тому, чтобы какую-то часть рублей разместить в банках. И это уменьшит нагрузку на рынок валюты. До какой степени, в значительной мере зависит от того, какое именно решение примет совет директоров ЦБ по изменению ставки, — резюмировал экономист.

Между тем, днем 4 июля курс евро на Мосбирже поднимался выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Курс доллара также стремится к отметке 90 рублей, максимуму за 15 месяцев.