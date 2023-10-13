Экономист допустил падение доллара в течение полугода Экономист Зубец: курс доллара может снизиться до 80–85 рублей в течение полугода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После введения механизма обязательной продажи иностранной валюты отдельными российскими экспортерами курс доллара может снизиться до 80–85 рублей в течение полугода, сказал URA.RU директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. По его мнению, дополнительные инструменты для укрепления отечественной валюты не потребуются.

С точки зрения политики и предвыборных ожиданий курс может составить примерно 80–85 рублей за доллар. После выборов президента РФ в марте 2024 года систему могут отменить или как-то изменить. Но в ближайшие полгода такой вот предвыборный подарок избирателям, — сказал эксперт.

Он отметил, что пока неясно, какой именно механизм продажи валютной выручки предложит кабмин, а также в каких объемах обяжут экспортеров продавать валюту. По его словам, если они будут небольшими, то и падение доллара окажется незначительным.

Если заставят продавать четверть или больше четверти — а у нас выручка валюты около миллиарда долларов в день — то курс пойдет вниз достаточно быстро, — пояснил экономист.

Президент Владимир Путин подписал указ для стабилизации валютного курса в России, которым для отдельных экспортеров вводится обязательная продажа валютной выручки, получаемой ими по внешнеторговым контрактам, 11 октября. В документе определен конкретный перечень экспортеров, состоящий из 43 групп компаний. Речь идет о фирмах, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.