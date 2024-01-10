Экономист дал советы пенсионерам по накоплению денег Экономист Беляев: откладывание 10% пенсии позволит пожилым сделать накопления

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы накопить деньги, пожилые люди могут откладывать 10% пенсии, рассказал в беседе с «Москвой 24» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Также он порекомендовал пенсионерам изучить предложения по банковским вкладам.

При желании люди старшего возраста могут делать накопления даже со своей пенсии. Считается, что 10% — это та сумма, которую можно откладывать практически от любого дохода, — объяснил экономист.

Кроме того, финансовой «подушкой» может стать счет в банке, продолжил эксперт. Он подчеркнул, что сегодня проценты по вкладам достаточно высоки. А если пенсионер не просто откладывает деньги, но вкладывает их в надежные финансовые инструменты, которые позволяют ему увеличить доход, то это станет еще одним небольшим, но все-таки заработком.

При этом Беляев предупредил, что предложения высокого дохода в кратчайшие сроки с большой вероятностью являются уловкой мошенников, работать с которыми нельзя, иначе пенсионер рискует потерять все свои деньги.

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