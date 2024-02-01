Экономист дал советы ИП, как сэкономить на налогах в 2024 году Экономист Паулаускас: налоговые вычеты помогут ИП сэкономить

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В наступившем году индивидуальные предприниматели смогут сэкономить на налогах с помощью применения налоговых вычетов, а также оптимального выбора системы налогообложения, рассказал в беседе с «360» экономист, член экспертного совета комитета Госдумы по финансовому рынку Станислав Паулаускас. По его словам, для ИП доступны шесть схем уплаты налогов.

Как пояснил эксперт, индивидуальные предприниматели могут воспользоваться общей системой налогообложения (ОСН), «упрощенкой» (УСН), автоматической «упрощенкой» (АУСН, она доступна бизнесменам в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан), а также патентной системой (ПСН), налогом на профессиональный доход (НПД) и единым сельскохозяйственным налогом (ЕСХН).

Также ИП имеют право на использование налогового вычета, продолжил экономист. При его расчете учитываются затраты на аренду офиса, зарплаты сотрудников, профессиональное обучение. Сэкономить на налогах поможет оптимизация производства, в том числе поиск более выгодных поставщиков и уменьшение издержек производства.

Кроме того, для ИП, зарегистрированных более двух лет назад, доступно использование налоговых каникул в течение двух налоговых периодов при выборе упрощенной (УСН) или патентной системы налогообложения (ПСН).

Важно, чтобы доход от видов деятельности, на которые эти каникулы предоставляются, составлял не менее 70% от общего объема доходов от реализации товаров, работ или услуг, — уточнил Паулаускас.

Ранее ипотечный брокер Максим Чурилов рассказал, что российские законы позволяют гражданам вернуть часть суммы, потраченной на покупку недвижимости. По словам эксперта, речь идет об имущественном и процентном налоговых вычетах, а также о компенсациях от застройщика.