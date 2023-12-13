Экономист дал совет, как сохранить сбережения до выборов президента Экономист Гамза: лучше воздержаться от рискованных инвестиций до лета 2024 года

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В связи с выборами президента России в марте 2024 года лучше воздержаться от рискованных инвестиций до лета, посоветовал экономист Владимир Гамза. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он отметил, что денежные средства следует разделить на четыре равные категории: одна часть должна храниться в рублях, другая — в золоте, а две последние — в долларах и юанях.

Я бы рекомендовал воздержаться от рискованных инвестиций как минимум до лета 2024 года. Поэтому предпочтительнее избрать консервативный вариант: разложить средства по четырем примерно равным «корзинам», — пояснил эксперт.

Если же одна из составляющих по каким-либо причинам не подходит, ее можно заменить пакетом акций и облигаций ведущих российских компаний. Гамза отметил, что до марта 2024 года курс доллара будет находиться в границах от 80 до 95 рублей. Дальнейший курс валют будет зависеть от политики будущего президента России. Сам экономист уверен, что уже сейчас готовятся решения, направленные на укрепление экономики.

Кризис-менеджер Александр Разуваев ранее посоветовал положить сбережения на депозит на максимально длительный срок. По его словам, это лучший вариант хранить деньги в условиях высокой ключевой ставки.