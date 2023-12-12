Экономист дал совет, как хранить сбережения при высокой ключевой ставке Экономист Разуваев: при высокой ключевой ставке деньги лучше класть на депозит

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На данный момент в условиях высокой ключевой ставки сбережения лучше положить на депозит на максимально длительный срок, посоветовал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. В разговоре с «Царьградом» экономист отметил, что борьба с инфляцией является поводом для дальнейшего повышения ставки.

Поэтому лучше сейчас класть деньги на депозит на максимально длительный срок. Борьба с инфляцией — это повод для повышения ставки. Но главное — это валютный курс, ведь рубль должен стабилизироваться при увеличении показателя, — уточнил эксперт.

По его словам, сейчас ключевая ставка близка к пику. Он предположил, что 15 декабря Центробанк может повысить ее на 200 базисных пунктов, до 17%. Кроме того, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина продолжит жесткую денежно-кредитную политику. Разуваев уверен, что в 2024 году ставка будет в пределах 14–15%.

Экономист Георгий Остапкович ранее также допустил, что в декабре 2023 года в ходе заседания совета директоров Центробанк РФ может в очередной раз повысить ключевую ставку. По его словам, ставка может увеличиться с 15 до 16%. Экономист считает, что факторов в пользу увеличения ставки больше, чем поводов не повышать ее.