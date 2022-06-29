Почему банки стали выдавать меньше потребкредитов Россияне начинают менять банки на МФО и соседей

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Микрофинансовые организации (МФО) все чаще выдают займы «до зарплаты». Одновременно с этим банки все реже одобряют потребкредиты. Эксперты отмечают, что банки не хотят рисковать своими капиталами, а граждане без хорошей кредитной истории скоро могут пойти занимать по родственникам и соседям. Банкротства физлиц, вероятно, тоже будут расти.

Большие кредиторы сокращают риски

Замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин недавно рассказал журналистам, что уровень одобрения кредитных заявок в банках сейчас примерно на 10 процентных пунктов ниже, чем в конце прошлого года. Банки не хотят рисковать, и в этой ситуации микрофинансовые организации оказались более востребованы.

Стремление банков сберечь деньги подтверждает и майский отчет ЦБ: третий месяц подряд в России сокращается не обеспеченное залогами потребкредитование. В марте к февралю его объемы сократились на 1,9%, в апреле — еще на 1,5%, а в мае — на 0,4%.

Стандарты выдач пока остаются достаточно жесткими, а ставки высокими. В результате финансово благополучные заемщики не предъявляют спроса на дорогие кредиты, а менее обеспеченные граждане могут не удовлетворять критериям получения кредита по результатам скоринга (проверки клиента. — NEWS.ru), — указывают аналитики ЦБ.

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин отмечает, что у банков и микрофинансовых организаций накопились значительные средства, которые можно было бы выдать гражданам. Однако уровень инфляции значительно выше роста доходов заемщиков. Поэтому банки ужесточают требования к заемщикам.

«Люди, перешедшие от банков к МФО, утратили и продолжают утрачивать запас средств, который им ранее обеспечивала зарплата. Причина — рост расходов на базовые потребности. Еще один фактор — ползущий рост безработицы, — скорее всего, останется с нами на два-три года», — добавляет главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

Зато микрокредиты растут

По данным трех тысяч микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов, в мае 2022 года количество выданных микрозаймов, или займов «до зарплаты» (до 30 тысяч рублей), составило 2,38 млн единиц. Этот показатель почти вернулся к уровню февраля и марта. В апреле он проседал до 2,05 млн единиц. Такие цифры дает Национальное бюро кредитных историй. Интересно, что рост микрокредитов произошел впервые после пяти месяцев непрерывного спада.

Больше всего микрозаймов в мае было выдано в Москве (128,7 тыс. ед.), Московской области (112,7 тыс. ед.), Краснодарском крае (97,6 тыс. ед.), Свердловской области (88 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (84,9 тыс. ед.).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Микрофинансовая платформа Webbankir также обнародовала данные, согласно которым у нее растет число заемщиков. Их средний доход — около 50 тыс. руб. в месяц. 30% из них зарабатывают даже больше, но 41,5% — от 30 до 50 тыс., а оставшиеся — менее 30 тыс. руб.

Будущее банков, МФО и заемщиков

В существующих обстоятельствах банковское кредитование, по всей видимости, расти не будет, несмотря на всевозможные меры стимулирования, считает эксперт Андрей Сироткин. А микрофинансовые организации, скорее всего, будут объединяться и укрупняться.

Имея ресурсы и не имея возможности их размещать, им остается только реорганизовывать свой бизнес. Думать, куда можно еще вкладывать деньги, — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что лицензия МФО позволяет проводить широкий перечень операций в отличие от банка и в этом плане они более живучи.

Что касается обычных граждан, то из-за ужесточения требований к ним кредиты смогут брать только заемщики с высоким кредитным рейтингом. Остальные будут вынуждены искать средства «до зарплаты» у соседей, друзей и родственников.

Также текущая экономическая ситуация в будущем может привести к росту личных банкротств, добавляет экономист Евгений Надоршин.

Замена банкам и МФО

В качестве альтернативы МФО и банкам Андрей Сироткин назвал ломбарды. Если у заемщика, конечно, есть ликвидный залог. Но у ломбардов сейчас тоже проблемы - они накопили большой объем залогов и теперь не знают, что с ними делать. Это подтверждают свежие данные «Коммерсанта» о возможном закрытии части точек.

Также граждане могут воспользоваться краудлендинговыми площадками. На них физические и юридические лица дают кредиты друг другу в режиме онлайн. Об условиях они договариваются сами, либо же их устанавливает площадка.