Доля россиян с доходами от 100 тысяч рублей достигла максимума Доля россиян с доходом выше 100 тысяч рублей выросла до 7,4% по итогам 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доля жителей России с ежемесячным доходом более 100 тысяч рублей увеличилась до 7,4% по итогам 2022 года, передает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. Это максимальное повышение показателя за все время ведения статистики.

В 2022 году доля россиян с такими доходами увеличилась на 1,7 процентного пункта. Это стало самым большим приростом с 2013 года, когда Росстат начал мониторинг этих данных, отмечается в публикации.

Также на 2,7 процентного пункта увеличилась доля россиян, которые зарабатывают в месяц от 60 до 100 тысяч рублей. Их доля выросла до 15,3%.

Граждан с доходами от 45 до 60 тысяч рублей стало на 1,8 процентного пункта больше. Таких россиян стало 13,5%. А количество тех, кто получает от 27 до 45 тысяч в месяц, увеличилось на 1,5 процентного пункта, до 27,4%.

При этом численность россиян с небольшими доходами снижается. Доля тех, кто получает от 19 до 27 тысяч рублей, сократилась на один процентный пункт, до 16,1%. Жителей страны, которые зарабатывают 10-19 тысяч, стало меньше на 3,9 процентного пункта, их доля сократилась до 15,9%. Людей с ежемесячными доходами до 10 тысяч рублей стало меньше на 2,8 процентного пункта, их число сократилось до 4,4%.

Ранее со ссылкой на данные Росстата сообщалось, что в 2022 году доходы 10% богатейших россиян в девять раз превысили доходы 10% беднейших. При этом в 2021 году этот разрыв был больше.