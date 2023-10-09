Доллар упал ниже 100 рублей на МосБирже МосБиржа: доллар опустился до 99,04 рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость доллара на Московской Бирже по состоянию на 18:45 мск опустилась до отметки в 99,29 рубля, следует из данных торгов. В 18:19 доллар падал до 99,04 рубля. Начиная с 18:00 он не достигал отметки в 100 рублей.

По данным МосБиржи, также подешевел и евро — по состоянию на 18:47 он стоит 104,91 рубля. Минимального значения сегодня он достигал в 18:19 — тогда он упал до 104,54 рубля. Китайский юань также опустился относительно российской валюты, сейчас он стоит 13,59 рубля.

9 октября в течение дня курс американской валюты обновил максимум 2023 года и превысил 102 рубля. Рост показал и евро — впервые с 15 августа валюта перешагнула отметку в 108 рублей.

Ранее доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков заявил NEWS.ru, что рубль способен укрепиться к доллару до 90 руб. Однако произойдет это лишь в 2024 году. Но для этого также должны сработать меры Центробанка по укреплению курса национальной валюты, в том числе повышение ключевой ставки, ограничение на проведение некоторых операций с валютой, считает эксперт.

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин заявил, что сейчас американская валюта должна стоить 120 рублей. Другие аналитики называют 82,6–100 рублей.