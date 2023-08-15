Доллар снова держит курс на 100 рублей Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 99 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара 15 августа продолжает расти, как свидетельствуют данные торгов Московской биржи. По состоянию на 14:45 валюта США достигла пикового значения в 99,1975 рубля, но затем ослабила рост.

Так, по состоянию на 15:07 доллар торговался на бирже по 98,6775 рубля, с ростом на 1,01 рубля с начала открытия.

14 августа курс доллара пробил сторублевый потолок, на пике американская валюта торговалась по 101,75 рубля, при этом курс евро поднимался выше 111 рублей. Помощник президента РФ Максим Орешкин назвал основным источником ослабления рубля мягкую денежно-кредитную политику ЦБ. 15 августа регулятор провел внеочередное заседание совета директоров, повысив ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта, с 8,5% до 12% годовых. Такой шаг в ЦБ объяснили сохранением роста инфляционного давления. Так, на 7 августа рост годовой инфляции составлял 4,4%, между тем темпы прироста цен продолжают ускоряться.

Аналитик Михаил Зельцер допустил, что вслед за ключевой ставкой на те же 3,5 п.п. вырастут и проценты по вкладам. По кредитам же рост ставок будет меньше, считает Зельцер. При этом частный инвестор Федор Сидоров отметил, что бюджету РФ, по подсчетам ряда экспертов, нужен курс не менее 90 рублей за $1.