Доллар рухнул? Упадет ли до 50, что будет с ценами на путевки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Накануне курс доллара на Московской бирже снизился до 88,6 рубля. Может ли американская валюта вновь опуститься до 75–80 рублей и когда настанет удачный момент для ее покупки, приобретения путевок и импортных товаров — в материале NEWS.ru.

Что случилось с долларом на бирже

Накануне рубль ощутимо вырос к доллару, евро и юаню. На закрытии торгов иностранные валюты равнялись 88,62 рубля, 96,28 рубля и 12,18 рубля соответственно. Примерно такие же значения сохранились вечером 28 мая. Только за один день доллар упал упал на 91 копейку, евро — на рубль и две копейки, а юань — на 11 копеек. Месяц назад курс американской валюты равнялся почти 93 рублям, европейской — 100, а юань можно было купить за 12,8.

Почему вырос рубль

Как отмечает в беседе с NEWS.ru экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, рублю помогает требование к крупным российским экспортерам о продаже ими большей части их валютной выручки (это насыщает российский рынок долларами и евро и делает их менее дефицитными). Кроме того, Россия заметно развивает расчеты в национальной валюте во внешней торговле, что повышает спрос на рубль.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил в разговоре с NEWS.ru, что рубль абсолютно ожидаемо вернулся на уровни начала года на фоне высокой ключевой ставки Центробанка (чем выше ставка, тем дороже рубль, в том числе в кредит), а также работы бюджетного правила (продажи иностранной валюты из резервов страны) и налогового периода (высокий спрос больших компаний-экспортеров на рубль в конце месяца для уплаты налогов). Про фактор налоговых выплат заявил и главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему падает доллар

По словам Калмановича, американская валюта снижается на международном рынке. Причина — ожидание более скорого и интенсивного снижения ставок от Федеральной резервной системы (ФРС). Американский Центробанк, как и российский ЦБ, довольно долго держит ставку высокой, и рынок ждет периода ее снижения. А следовательно — и удешевления доллара.

«Сейчас инфляция в США стала заметно отступать, и у ФРС все меньше поводов держать высокий процент. В конце этой недели будут опубликованы обновленные данные по инфляции за предыдущий месяц, и их важно будет проанализировать для актуализации прогноза», — сказал Калманович.

Также важны заседания ФРС, на которых ее председатель Джером Пауэлл дает ориентиры по дальнейшему монетарному курсу страны, отметил аналитик. Две ближайшие встречи состоятся 12 июня и 31 июля.

В то же время, подчеркнул Калманович, не стоит сбрасывать со счетов и геополитические риски. Если в мире произойдет новый конфликт, это может сыграть на руку доллару. При кризисах разного рода инвесторы выходят из рисковых инвестиций и вкладываются в считающуюся надежной твердую американскую валюту, отметил он.

«Сейчас наиболее острой „головной болью“ земного шара можно назвать ближневосточный конфликт», — сказал Калманович.

Какими курсы валют будут летом

Калманович считает, что в июне-июле доллар может опуститься до 85–87,5 рубля. Основатель «Школы Практического Инвестирования» частный инвестор Федор Сидоров полагает, что летом не стоит ждать новых минимумов курса американской валюты. По его словам, маловероятно, что курс доллара составит 75–80 рублей, а евро — ниже 90.

«Конечно, многое будет зависеть от уровня инфляции и внешнеторгового баланса в стране, а также от общего состояния и тенденций мировой экономики», — сказал эксперт NEWS.ru.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лобода считает, что ослабление доллара — временное явление.

«В начале лета мы увидим американскую валюту на бирже максимум по 85–87 рублей. Политике слабого рубля (когда в бюджет поступает больше нацвалюты от экспорта российских товаров за доллары и евро. — NEWS.ru) около 30 лет. Вряд ли стоит ожидать возвращения позиций к 70 рублям и ниже за доллар. Очередной заметный виток санкционного противостояния может оказать негативное влияние на валютные курсы», — объясняет аналитик.

Зельцер отмечает, что уверенное укрепление рубля может остановиться на сегодняшнем уровне. «Где-то здесь ожидается стабилизация курсов, а в начале лета возможен и отскок иностранных валют вверх на фоне прохождения пика налоговых платежей и возможной корректировки бюджетного правила. По этой причине рубль может немного сдать назад, скажем, до 90 за доллар в начале лета. Но не выше», — утверждает аналитик.

По словам аналитика ФГ «Финам» Николая Дудченко, укрепление рубля — вероятно, временное явление. Он отмечает, что в краткосрочной перспективе доллар может опуститься до 87,4–87,5 за доллар. Валюта США, скорее всего, вернется в более привычный для нее диапазон 90–95 рублей в среднесрочной перспективе (нескольких месяцев), считает эксперт.

«Есть несколько причин возможного дальнейшего ослабления рубля. Например, это снижающееся сальдо торгового баланса (снижение экспорта из РФ в апреле после его высокого уровня в мае. — NEWS.ru). Мы также не станем исключать переход Банка России к снижению ключевой ставки. Однако, видимо, это произойдет только ближе к концу года», — отмечает Дудченко.

Когда будет выгодно покупать валюту, путевки и импортные товары

Благоприятный период для покупки валюты может начаться уже в ближайшее время, говорит Зельцер.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В свою очередь Калманович отмечает, что лучше всего приобретать билеты и путевки заранее, особенно по направлениям, пользующимся большим спросом. Это можно делать в конце месяца, когда близок период налоговых выплат, поскольку он укрепляет рубль, считает эксперт.

Сидоров поясняет, что стоимость путевок зависит в большей степени от сезона, чем от колебаний курсов.

«Что касается бытовой техники и прочих импортных товаров, в данном случае я не вижу смысла пытаться „запрыгнуть в последний вагон“. Дело в том, что из-за проблем с логистикой и усложнившихся цепочек поставок в Россию любая выгода от „низких“ доллара и евро будет нивелироваться транспортной составляющей», — говорит инвестор.

Дудченко считает, что лучше всего покупать валюту сейчас. Если, к примеру, приобретать иностранный автомобиль, то стоит подумать о высоких кредитных ставках, которые сохраняются из-за политики ЦБ. Вопросы о покупке других импортных товаров и путевок субъективны и зависят от многих факторов, отмечает эксперт.

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