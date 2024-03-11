Доллар по 120 был два года назад, что будет в 2024-м

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Ровно два года назад рубль достиг абсолютного минимума за всю историю — официальный курс доллара, установленный ЦБ, тогда превысил 120 рублей. После мартовских пиков 2022-го американская валюта не поднималась выше 102 рублей. Может ли это случится вновь и когда мы увидим доллар по 120, а может, и дороже, рассказывает NEWS.ru.

Как это было в марте 2022 года

В начале 2022 года доллар стоил 74 рубля, евро — 84. Потом наступил февраль — начало СВО и последовавшие за ним санкции привели к тому, что в марте курсы иностранных валют взлетели до небывалых высот. 10 марта на бирже за доллар давали больше 121 рубля, за евро — больше 132 рублей.

На следующий день, 11 марта ЦБ, установил курс американской валюты на уровне 120,37 рубля — и это максимальный на данный момент официальный курс доллара к рублю.

Пытаясь остановить падение нацвалюты, власти ввели жесткие ограничения. Гражданам позволили забирать с банковских вкладов не более $10 тыс. наличными, банки перестали продавать иностранную валюту населению, а ЦБ ограничили перевод средств за границу.

После марта 2022 года основным фактором, влияющим на курс, стал торговый баланс: рубль практически полностью стал зависеть от соотношения экспорта и импорта. К середине лета доллар стоил уже меньше 55 рублей. Правда, затем его курс вновь начал постепенно расти.

Что сейчас происходит на бирже

В первый месяц 2024 года рубль держался достаточно уверенно, доллар торговался ниже 90 рублей, а в моменте уходил ниже 88.

В течение февраля рубль по большей части дешевел, достигнув минимумов с декабря 2023 года — доллар подорожал до 93,5 рубля. Однако в конце месяца российская валюта стала быстро возвращать утраченные позиции. Возможно, улучшилась ситуация с экспортной выручкой и нефтегазовыми доходами госбюджета, предполагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Об этом свидетельствует очередное увеличение спроса Минфина на иностранную валюту в рамках реализации бюджетного правил, указывает он.

В марте курс доллара пока движется в коридоре 90-92 рубля.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что будет влиять на курс рубля в 2024 году

В условиях не самой простой ситуации в мировой экономике на курсы валют влияет огромное число самых разных факторов. Это экономические тенденции, политические события, колебания цен на энергоносители, экспорт и импорт, регулятивные меры со стороны центральных банков и другие условия, перечисляет финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

С этой точки зрения можно ожидать «любого сценария», даже такого, при котором курс доллара поднимется выше 120 рублей, говорит собеседник NEWS.ru. При этом Антонов напоминает, что после февраля 2022 года российский валютный рынок остается низколиквидным, контролируемым ЦБ и крупными банками, а также экспортерами и импортерами. В руках у регулятора есть ряд инструментов для стабилизации курса рубля (если таковая понадобится), другой вопрос в том, стоит ли такая задача перед руководством страны, признает он.

Насколько вероятен доллар по 120

Доллар по 120 в текущих обстоятельствах — сценарий маловероятный, говорит в беседе с NEWS.ru главный аналитик Neomarkets Олег Калманович. Во-первых, в противовес действиям Минфина, который в течение последнего месяца покупал инвалюту и золото на общую сумму в 73 млрд рублей, ЦБ, чтобы не допустить ослабления нацвалюты, понемногу продавал юани. Эта мера краткосрочная, но локально гасит все возможные всплески курсов, объясняет эксперт.

Во-вторых, продолжает действовать обязательство по продаже валютной выручки, которое могут продлить (хотя ЦБ и считает эту меру избыточной). В-третьих, ключевая ставка все еще находится на высоком уровне (чем она выше, тем дороже рубль. — NEWS.ru), напоминает Калманович.

Так что у правительства и отдельных ведомств есть множество инструментов для валютного контроля, которые готовы пустить в ход при любом развитии ситуации, говорит эксперт. «Откровенного неконтролируемого провала не случится даже под влиянием новых санкций — рычагов давления на российскую экономику и валюту у стран Запада остается все меньше», — объясняет он.

По словам руководителя департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александра Шнейдермана, отмена обязательной продажи валютной выручки экспортерами устранит ту «стену», которая сегодня защищает рубль от более сильного падения. Но даже если это произойдет, курс доллара может подняться максимум до 110 рублей, считает собеседник NEWS.ru. При этом в бюджете на 2024–2026 годы правительством был заложен среднегодовой курс доллара на уровне 90–100 рублей, да и объективных условий для сильного падения рубля пока нет, заключает аналитик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом Шнейдерман признает, что теоретически доллар снова может вырасти до 120 рублей. Это может случиться, например, в случае обвала цен на нефть (ниже $70 за баррель Brent) и, как следствие, резкого сокращения бюджетных доходов, уточняет он.

По мнению Дмитрия Бабина, вероятность реализации такого сценария далеко не нулевая и увеличивается пропорционально периоду времени, в рамках которого мы прогнозируем возможный рост доллара до 120 рублей. «На протяжении всей истории рубля его курс периодически обновляет исторические минимумы к основным мировым валютам. Приблизить такое событие способно существенное и продолжительное ухудшение ситуации на рынке сырья», — сказал Бабин NEWS.ru.

По мнению эксперта, для рубля будет намного хуже, если котировки Brent пять лет будут держаться ниже $70, чем если на несколько месяцев опустятся пусть даже до $20, как это было в 2020 году. «Дело в том, что негативный эффект для рубля от сокращения экспортных поступлений со временем быстро усиливается, в том числе за счет расходования внутренних валютных резервов государства», — поясняет эксперт. По его словам, это усугубляется геополитическим дисконтом в ценах на российский экспорт, а также его количественным сокращением (в абсолютных единицах) из-за санкций, геополитики и обязательств РФ в рамках соглашения ОПЕК+. Все эти факторы способны оказать серьезное давление на рубль.

Повлияют ли выборы на стоимость рубля

Некоторые эксперты считают, что курс доллара к рублю может вырасти после выборов президента. «В 2008 году перед выборами главы государства курс доллара снизился до 23,8 рублей, а после выборов вырос до 29,3 рублей. В 2012 году перед выборами курс снизился до 28,8, а после вырос до 34,19 рубля. В 2018 году, соответственно, снизился до 55,5 рублей и вырос до 71,45 рубля», — вспоминает в беседе с NEWS.ru финансовый эксперт, инвестор Ксения Аверс.

По статистике после каждых выборов курс доллара прибавлял порядка 20%, так что вероятность его роста до 120 рублей исключать нельзя, говорит она. «Тем более в бюджете заложены очень большие расходы. Поэтому варианта два: либо увеличивать экспортную выручку (нефть и газ), либо „ронять“ курс рубля», — добавляет Аверс.

Впрочем, в феврале нефтегазовые доходы существенно выросли, также резкого скачка курса, по крайней мере в ближайшее время, не ожидается, успокаивает она. Но нужно смотреть на то, как в дальнейшем будет пополняться бюджет. Если стоит задача менять рубли на доллары, то оптимально покупать валюту равными частями, к примеру, раз в месяц, невзирая на текущий курс, советует Аверс.

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