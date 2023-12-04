Доллар нанес ответный удар: что происходит с курсом, чего ждать в 2024 году Курс доллара на бирже превысил 91 рубль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

4 декабря курс доллара на Московской Бирже превысил 91 рубль. Когда курс американской валюты начал расти, что происходит с другими валютами, почему падает рубль?

Как вырос курс доллара

Курс перешагнул отметку в 91 рубль за доллар около 17 часов дня в понедельник. По данным сервиса Investing.com, на пике она стоила составила 91,14 руб. В дальнейшем доллар не удержался на достигнутом уровне и к закрытию торгов упал до 90,92 рубля.

Курс доллара начал стремительный рост с 30 ноября и за несколько дней смог вернуться к показателям 14 ноября.

Что происходит с другими валютами

Европейская валюта также продолжает расти с последней недели ноября, однако не смог пересечь отметку в 100 рублей за евро. Максимального уровня в 99,33 рубля валюта достигла 1 декабря.

Курс китайского юаня, как и курс доллара, быстро растет с 30 ноября. За минувшие дни он вырос с 12,42 рубля за юань до максимальной отметки в 12,75 руб. днем 4 декабря.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему падает курс рубля

Опрошенные NEWS.ru эксперты расходятся в прогнозах относительно курса рубля, однако многие считают, что драйверы для его укрепления закончились.

Основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров допускает, что в конце декабря курс доллара может снизиться до 85–87 руб., а евро — до 92–94 руб. Аналитик Telegram-канала «Рынки. Деньги. Власть» Сергей Раманинов, напротив, считает, что рубль еще может немного ослабнуть. «Справедливый диапазон для доллара — 90–95 руб., евро — 99–104,5 руб., юаня — 12,6–13,2 руб.», — говорит он.

Прогноз от финансового эксперта, трейдера Артема Звездина до конца года — 88–91 рубль к доллару, 95–100 рублей к евро и 12,28–12,75 — к юаню. «Если на рынке появится большая негативная информация, мы сможем увидеть кратковременный выход за пределы коридора с последующим возвратом назад», — уточняет эксперт.

Опрошенные РБК эксперты указали, что главными причинами ослабления рубля к мировым валютам стали слабая динамика на нефтяном рынке и завершение налогового периода в России.

«Также конец года традиционно считается не лучшим временем для национальной валюты из-за роста спроса на валюту со стороны туристов и импортеров», — считает портфельный управляющий УК «Первая» София Кирсанова.

Аналогичного мнения придерживаются в Промсвязьбанке. Спрос на доллар и евро в России остается устойчивым, в то время как сокращение нефтяного экспорта из РФ снизило предложение по продаже валютной выручки. Опрошенные эксперты заявили, что длительным ослабление рубля не станет: помешает жесткая политика Центробанка РФ и норма по возвращению валютной выручки в Россию.

«Таким образом, в перспективе квартала смотрим на рубль позитивно. Таргет на конец года не меняем: 85—90 рублей за доллар. Если цены на нефть начнут расти, не исключаем временный уход рубля ниже 85 рублей за доллар в начале 2024 года», — считают аналитики Промсвязьбанка.

Что влияет на курс рубля

Не в пользу рубля играет высокий внутренний спрос на валюту, который характерен для конца года, говорит Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Он прогнозирует снижение поступления валютной выручки в декабре на 10–15% относительно уровней октября — ноября. Еще один фактор против российской валюты — большие расходы бюджета в конце года в условиях снижения цен на нефть (в ноябре).

«Это означает избыток рублей в системе, который не будет обеспечен ростом предложения валюты, что найдет отражение в ослаблении рубля», — рассуждает Потавин.

Сергей Раманинов напоминает, что Минэкономразвития ожидает курс доллара к концу года в районе 94 рублей. Можно считать, что это «ориентир правительства» на конец декабря. «Слишком крепкий рубль [государству] невыгоден, поскольку это снижает рублевые нефтяные доходы. Поэтому с учетом снижения цен на нефть и роста дисконта на Urals к эталонному сорту (North Sea Dated) в ноябре рубль несколько ослабнет», — рассуждает он.

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