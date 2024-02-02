Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 91 рубль

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс доллара на Московской бирже превысил 91 рубль, сообщается на сайте платформы. Отмечается, что американская валюта впервые преодолевает эту отметку. В настоящее время ее стоимость оценивается в 91,01 рубля. Курс евро также демонстрирует рост, стоимость валюты Евросоюза оценивается в 98,9 рубля.

С момента открытия торгов 2 февраля курс доллара изначально колебался. Если в 7:00 по московскому времени его стоимость оценивалась в 90,55 рубля, то к 10:30 она выросла до 90,69 рубля, после чего вновь упала до 90,54 рубля. К 14:00 американская валюта продемонстрировала резкий рост, ее стоимость достигла отметки в 90,87 рубля к 14:40. Уже в 15:50 она превысила 91,01 рубля, что фиксируется впервые с 16 января.

Как и доллар, курс евро активно колебался с открытия торгов. Резкий рост стоимости валюты Евросоюза был зафиксирован в 07:09 по московскому времени. Она подорожала с 97,96 рубля до 98,41 рубля. К 16:09 курс евро достиг отметки в 98,98 рубля. Курс юаня менялся не сильно, сейчас его стоимость оценивается в 12,63 рубля.

Финансовый аналитик и экономист Николай Кульбака ранее заявил, что курс доллара и евро на российском рынке может снизиться через несколько месяцев. По его словам, это связано с напряженностью бюджета на 2024 год. Эксперт также подчеркнул, что курс валют становится все более управляемым со стороны Минфина РФ и Банка России.