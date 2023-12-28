Доллар на МосБирже опустился ниже 90 рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс доллара на Московской Бирже опустился до 89,96 рубля, сообщается на сайте финансовой платформы. Отмечается, что данное явление фиксируется впервые с 19 декабря. Позднее курс американской валюты неоднократно менялся и остановился на отметке 89,94 рубля. Курсы евро и юаня также заметно снизились. Так, стоимость валюты Евросоюза составляет 100,11 рубля.

На открытии торгов стоимость доллара составляла 91 рубль, позднее курс начал колебаться. К 09:40 мск он вырос до 91,11 рубля, после чего начал снижаться. К 13:59 его стоимость снизилась до 90,23 рубля, а к 14:30 до 89,94 рубля. Курс евро на открытии торгов составил 101,06 рубля, К 12:00 он снизился до 100,47 рубля. Юань же начал торговаться за 12,75 рубля, позднее его курс упал до 12,64 рубля.

Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина ранее рассказала, от чего будут зависеть цены на топливо в России в 2024 году. По ее словам, на данный показатель повлияет уровень инфляции в стране, а также курс валют. Если рубль будет падать относительно доллара и евро, стоимость бензина для российских автомобилистов вырастет. Предполагается, что к весне грядущего года текущие цены на автомобильное топливо не претерпят серьезных изменений.