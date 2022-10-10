Курс рубля потерял 2,6% на новостях об ударах по Украине, МосБиржа — 1,8% Удешевление «Газпрома» совпало с военной эскалацией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рынок акций сегодня открыл торги резким снижением. Индекс МосБиржи в моменте проседал почти на 9%, а рубль дешевел к доллару на 3%. Все это происходило на фоне удешевления акций «Газпрома» и эскалации конфликта на Украине. NEWS.ru провел расчеты теперь уже финансовых потерь России на фондовом и валютном рынках, а эксперты дали прогнозы на будущее.

Что происходит

В первую минуту торгов в понедельник индекс МосБиржи падал в район 1775 пунктов, или на 8,7%. Это минимум с 24 февраля. Правда, уже к 11:30 мск индекс скорректировался до 1873 пунктов.

Курс доллара к этому времени резко вырос на 1,3 руб. — с 61 до 62,3, а на пике торгов вышел за пределы 63 руб. впервые за три месяца.

Во многом падение фондового рынка было связано тем, что владельцы бумаг «Газпрома» получили с них дивиденды и начали продавать их со скидкой. На открытии торгов акции упали более чем на 20%, и с 10:15 мск торги ими перевели в специальный режим дискретного аукциона, когда торги идут с интервалами.

Но объяснить происходящее только лишь снижением акций «Газпрома» нельзя. Негативная динамика на фондовом и валютном рынках связана и с усилением геополитической напряженности. Утром в понедельник появились сообщения о взрывах в Киеве, Днепре, Львове, Харькове и других городах.

К 18:00 мск индекс МосБиржи чуть скорректировался вверх — до 1909 пунктов. Курс доллара к этому времени вырос до 62,56 руб., евро — до 61,48 руб. Таким образом, по подсчетам NEWS.ru, к вечеру российский фондовый рынок потерял 1,75%, курс рубля — 2,56% к доллару. Среди российских компаний лидером падения стал «Газпром», просев на 16%, следом за ним идут привилегированные (-6,3%) и обычные (-4,37%) акции «Татнефти», а также акции золотодобывающей компании «Полюс» (-1,37%).

Что будет с рублем

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин:

Рубль заметно ослаб, почти на 3%. Причин может быть много. Это и ожидание декабрьского эмбарго ЕС на российскую нефть и, как следствие, меньшего поступления долларовой выручки (в результате сейчас спрос на доллар и, следовательно, его курс растут. — NEWS.ru). Также играет роль снижение риска санкций против Национального клирингового центра и покупка долларов [на бирже] в связи с этим.

Финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский:

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ослабление рубля прогнозировалось очень давно. Не исключено, что из-за обострения [конфликта на Украине] кто-то из крупных игроков массово распродает рубли [и курс нацвалюты из-за этого падает]. Таким игроком может быть и ЦБ — крепкий рубль в условиях ужесточающихся санкций бюджету не нужен: слишком много экспортных доходов выпадает (товары Россия продает за иностранную валюту, и чем она дороже, тем больше рублей в итоге идет в казну. — NEWS.ru). Последний раз доллар крепнул к рублю без перерывов более шести дней подряд в июле — августе 2019 года, а сегодня — седьмой день роста, который стартовал после мощнейшей волатильности во время включения в состав РФ новых территорий. Так что из ближайших целей по рублю — это закрепление над уровнем 62 руб. за доллар и поход к 66 руб. через неделю-две. То же самое можно сказать и про евро, но с корректировкой на 1-2 руб.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков:

Ожидать сильного падения рубля стоит при резком снижении цен на экспортируемое сырье: нефть, газ, металлы, удобрения. Наша экономика и рубль напрямую привязаны к сырьевым ценам. Поэтому существенно подорвать позиции рубля может рецессия в мировой экономике, но пока об этом говорить рано.

Что ждет рынок акций

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин:

Никакого обвала на рынке нет, есть рост по большинству компаний (в рамках +1%). Исключение — бумаги «Газпрома» (-16,02% на 18:02), но это из-за отсечки по дивидендам — акции уже торгуются без дивиденда 51 руб. на акцию. «Татнефть» тоже падает по этой причине (-4,5–6,5%).

Независимый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский: