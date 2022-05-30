Доллар и евро снова начали падать вопреки ожиданиям Доллар и евро упали более чем на три рубля на МосБирже

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курсы доллара и евро в ходе валютных торгов на МосБирже снизились более чем на три рубля, опускаясь ниже 64 рублей и 66 рублей соответственно. К 11:05 мск курс доллара падает на 3,08 рубля, до 63,62 рубля, евро дешевеет на 3,94 рубля, опускаясь до 65,75 рублей.

По данным на 11:00 мск, курс доллара на МосБирже находился на уровне 63,95 рубля. Курс евро терял 3,73 рубля, опускаясь до 65,96 руб.

Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже укрепляется по отношению к доллару и евро более чем на 3% по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 0,77% и составил 67,21 рубля. Курс евро поднялся на 0,1% и составил 69,76 рубля.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предположил, что в ближайшие несколько недель возможно новое укрепление рубля вплоть до показателей 55 за доллар и 57 за евро. Это связано с тем, что факторы укрепления национальной валюты всё ещё сохраняются, включая значительный приток валютной выручки экспортёров на фоне сохраняющегося спада спроса на евро и доллары и возможный рост цен на нефть, газ и зерно. При этом спрос на поступающую в казну валюту сужается, так как импорт, внешние инвестиции и туристические поездки резко сократились.