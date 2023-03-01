Дешевеющие огурцы стали драйвером дефляции в России. Такого не было 10 лет Росстат сообщил о нетипичной дефляции в России на фоне дешевеющих огурцов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нетипичную для конца зимы и первую в 2023 году недельную дефляцию зафиксировали в России с 21 по 27 февраля. В этом месяце дефляции не было как минимум 10 лет, отметили в Росстате. Драйвером стали цены на плодоовощную продукцию, упавшие в среднем на 0,8%, а сильнее всего подешевели огурцы — на 7,6%. Общее снижение цен составило лишь 0,02% после роста на 0,06% неделей ранее, пишет РБК. Недельную дефляцию не фиксировали в России с осени прошлого года. Тогда, в период 13 по 19 сентября, она достигла 0,06%, ознаменовав окончание двухмесячного цикла падающих цен.

За минувшую неделю цены на огурцы в 46 регионах упали на 0,6–10%, а в 24 субъектах — на 10,1–21,8%. Огурцы дешевеют вторую неделю подряд: так, на прошлой цены упали на 2,1%. Спаду предшествовал резкий скачок цен в январе, когда огурцы подорожали на 34,3%. Вторую неделю дешевеет и белокочанная капуста — на 0,3%, неделей ранее цена прохудилась на 0,8%.

Картофель потерял в стоимости 0,4%. Гречневая крупа в среднем подешевела на 1%, в отдельных регионах — на 11,6%. Цены на вермишель упали на 0,6%. Куриное мясо потеряло 0,5% стоимости, а пшеничная мука и макаронные изделия — 0,4%.

С конца декабря огурцы удерживали лидерство по росту цен среди остальных продуктов. Перед Новым годом в разных регионах цена за килограмм огурцов доходила 200-400 рублей, а где-то даже превышала тысячу.