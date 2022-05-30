Депозит с акцентом: стоит ли открывать вклад в валюте Что сегодня готовы и не готовы предложить российские банки клиентам

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

С 28 мая Тинькофф Банк перестал открывать вклады в иностранной валюте, подчеркнув, что это временное решение. Другие банки пока ограничиваются снижением процентов по валютным депозитам. Доходность по ним стремится к нулю. До сих пор валютные вклады использовались с целью страховки от возможного резкого падения курса рубля. И сегодня эксперты советуют рассматривать такой инструмент не более чем в качестве инструмента хеджирования рисков. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Ориентация на рубль

Российские банки постепенно начинают отказываются от валютных вкладов. Речь идет в первую очередь о вкладах в долларах и евро. Так, Тинькофф банк вводит временное ограничение на открытие вкладов в валюте с 28 мая. В банке советуют потенциальным клиентам присмотреться ко вкладам в рублях, так как «по ним доходность значительно выше».

Если вклад в валюте у клиентов банка уже открыт, то пополнить его можно до конца действия, а вот пролонгировать уже не получится. Когда срок действия валютного вклада истечёт, деньги автоматически зачислятся на ваш счет в той валюте, в которой вы его открывали, говорится в Telegram-канале банка.

В банке отметили, что отказ от вкладов в валюте является общерыночной тенденцией, добавив, что «ряд коллег по рынку уже отказались от такого продукта в своих линейках». Банки лишены надёжных вариантов инвестирования в иностранной валюте, поэтому курс на дедолларизацию балансов будет продолжен, заявили в Тинькофф.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Валютные вклады всегда показывали обратную динамику в условиях высокой волатильности национальной валюты: при ослаблении рубля наблюдался рост объёма валютных депозитов, а при укреплении — их отток. Что вполне логично: валютные счета рассматриваются не с точки зрения доходности по ставке, а с точки зрения курсовой разницы (покупки/продажи).

Ключевой момент также заключается в том, что банки, особенно крупные, не заинтересованы в формировании валютного ресурса, так как их итоговый объём зависит от курса, а ставка находится «во владении» зарубежного регулятора, объясняет старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

Многие крупные банки достаточно давно формируют свою политику с учётом сокращения объёма валютных ресурсов клиентов, — говорит собеседник NEWS.ru.

Проблема в том, что привлечь средства в долларах и евро российские банки могут, но кому в этом случае их выдать в виде кредита? Физлицам в текущей ситуации иностранная валюта не нужна, мы это видим по обвальному падению курсов доллара и евро, говорит аналитик TeleTrade Алексей Фёдоров. Можно было бы их дать в долг иностранным эмитентам, купив европейские или американские облигации, но, во-первых, теперь есть санкционный риск заморозки активов, а во-вторых, ставки в США и еврозоне держатся на крайне низких уровнях (10-летние гособлигации США — 2,7%, Германии — 1,0%, Франции — 1,5%).

Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Привлекать евро и доллары для банков имеет смысл разве что с целью обслуживания иностранного долга либо для «запаса» наличной валюты. В остальных случаях банки в новых условиях разумно предпочитают рубли, говорит Фёдоров.

Доходность для непритязательных

По данным Центробанка, на апрель 2022 года вклады (депозиты) составляли 33,26 трлн рублей, включая средства в иностранной валюте. ЦБ в консолидированной отчётности банковского сектора перестал давать разбивку в структуре вкладов физлиц по валютной аллокации. До сих пор доля депозитов в валюте составляла порядка 20% (6,9 трлн рублей в декабре 2021 года, 6,8 трлн — в январе 2022 года, 7 трлн — в феврале 2022 года). По оценкам Фёдорова, в апреле их объём составил 6,8 трлн рублей.

Процентные ставки, которые банки предлагают по вкладам в «традиционной» валюте — долларах и евро, как правило, в несколько раз ниже рублёвых. Так, в марте средневзвешенные ставки по рублёвым вкладам составляли 18,67% (депозиты до года), по долларовым — 6,33%, евро — 4,5%, следует из данных ЦБ. В апреле и мае банки снижали проценты по вкладам вслед за снижением ключевой ставки.

Те, кто решил открыть вклад в долларах теперь, могут смело рассчитывать на 0,5%–1% годовых. Причём чем крупнее банк, тем проценты по вкладу ниже. Исключение составляет ВТБ, который предлагает вклад «Наличный» со ставкой 4% годовых сроком на три месяца.

В Сбербанке можно открыть депозит в долларах по ставке до 0,10%, в Газпромбанке — по ставке 0,5%, в Альфа-Банке — под 1%. У менее известных банков процент может быть выше. К примеру, Эс-Би-Ай Банк предлагает вклад в долларах «Свои правила» со ставкой 2,19%, но только применительно к двухлетним депозитам.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По вкладу «Новая высота» от ББР Банка доходность составит 3,5%. В Локобанке можно открыть вклад в долларах по ставке в 3%, в банке «Санкт-Петербург» — под 2,8%, в БКС — под 2,5%. Ставки по вкладам в евро обычно ниже на 1–1,5%.

Защита от девальвации

По мнению Фёдорова, евро, доллары США, как и другие западные валюты вроде швейцарских франков, британских фунтов теперь должны выступать как краткосрочный и хеджирующий валютные риски инструмент.

Во второй половине 2022 года существуют риски новой волны ослабления рубля — до 100–110 рублей за доллар и 115–120 рублей за евро, поэтому до 20–30% своих сбережений можно разместить в этих валютах, — говорит эксперт.

Главное, помнить, что это краткосрочные и достаточно спекулятивные действия, а значит, и засиживаться в подобных позициях ни в коем случае нельзя, считает он. Другой вопрос — стоит ли купленную таким образом валюту размещать на банковских вкладах. Если с учётом предлагаемых ставок для конкретного инвестора «игра стоит свеч», то можно поискать наиболее выгодный банковский вклад. Но он должен быть краткосрочным, чтобы в случае быстрого падения курса рубля валюту можно было оперативно продать, советует Фёдоров.

На долгосрочных временных промежутках неплохой альтернативой валютным вкладам могут стать обезличенные металлические счета (ОМС), добавляет Ферапонтов. Однако банки не слишком охотно привлекают средства населения на ОМС. К тому же многие клиенты мало представляют себе, что это за продукт и как он работает, а потому относятся к нему скептически.