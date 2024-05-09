СМИ узнали о возвращении в Россию многомиллиардных состояний Bloomberg: российские миллиардеры начали возвращать активы в РФ

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Богатые граждане РФ осознали, что их больше не ждут на Западе, пишет Bloomberg. Даже наиболее благоприятные в прошлом страны, такие как Кипр и Швейцария, запретили услуги по управлению семейными трастами, учредителями или бенефициарами которых являются россияне. Агентство отмечает, что поэтому большинство миллиардеров, попавших под санкции, решили перевести свои активы в Россию.

В материале говорится, что в РФ в последнее время создаются структуры, которые будут их защищать. Два российских предпринимателя на условиях анонимности сообщили агентству, что все еще опасаются конфискации своих активов, но стараются постепенно строить новую жизнь.

Россия с 2018 года пытается побудить богатых граждан вернуть свои деньги домой. В стране были созданы специальные административные зоны, где репатриированные деньги могли претендовать на налоговые льготы. Затем, в 2020 году, правительство пересмотрело соглашения об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами, включая Кипр, что фактически повысило стоимость хранения там активов.

У 26 россиян, входящих в индекс миллиардеров Bloomberg, совокупное состояние составляет около $350 млрд. Их средний возраст составляет 63 года, а это означает, что местонахождение состояний в ближайшие десятилетия отразится на экономике и во всех секторах бизнеса, написало агентство.

Депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин ранее предположил, что олигарху Михаилу Фридману удалось договориться в верхах о снятии всех претензий к нему. Именно этим, по его мнению, и объясняется возвращение Фридмана в Россию. Он считает, что в дальнейшем бизнесмен будет жить между Израилем и РФ или же может отправиться на Украину.