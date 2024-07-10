Цены могут взлететь на 20%. В России поднимут десятки налогов

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С 2025 года власти РФ введут прогрессивную шкалу налогообложения доходов граждан. Кроме того, в стране поднимут акцизы на большой перечень товаров — различные категории алкогольной и табачной продукции, автомобилей и мотоциклов, топлива и моторных масел. На сколько вырастут цены и НДФЛ — в материале NEWS.ru.

Кому повысят НДФЛ

Совет Федерации принял закон, согласно которому в России с 2025 года вводится прогрессивная шкала НДФЛ со ставками от 13% до 22% в зависимости от размера доходов граждан.

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс и подразумевает усовершенствование налоговой системы. Согласно закону, в РФ будет действовать пятиступенчатая шкала НДФЛ. Базовая ставка налога в 13% сохраняется для граждан, чей доход составляет не более 2,4 млн рублей в год.

Прогрессивная шкала не затронет доходы участников специальной военной операции на Украине. Кроме того, она не коснется дополнительных выплат, надбавок, которые получают граждане, работающие в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, а также в других регионах с неблагоприятными или особыми климатическими и экологическими условиями.

Ставка в 22% будет применяться в отношении лиц, чей доход составляет свыше 50 млн рублей в год.

На сколько поднимут акцизы на алкоголь

Госдума приняла закон, предусматривающий индексацию акцизов на алкогольную продукцию на 4% в ближайшие три года. На спиртное, табак и другие товары они начнут расти еще раньше — на 5% в 2024-м. Как пояснили в Минфине, акцизы поднимут на величину прогнозируемой инфляции. В итоге ставки составят:

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на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%, за исключением пива, вин (кроме крепленого, ликерного вина), виноматериалы (кроме крепленого вина наливом), фруктовых вин, плодовых, игристых вин, включая российское шампанское, а также за исключением винных напитков, виноградосодержащих напитков — 643 рубля за литр безводного этилового спирта в этом году; 669 рублей — в 2025-м; 696 рублей — в 2026 году;

на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9% включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, виноматериалов, фруктовых вин, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, сидра, пуаре, медовухи, а также за исключением винных напитков, виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков) устанавливаются в размере: 514 рублей за литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре, в 2024-м; 535 рублей — в 2025 году; 556 рублей — в 2026-м;

на вина (за исключением крепленых, ликерных вин) и фруктовые вина — 36 рублей за литр в 2024 году; 37 рублей — в 2025-м; 38 рублей — в 2026 году;

на винные напитки, виноградосодержащие напитки, плодовые алкогольные напитки — 47 рублей в 2024 году; 49 рублей — в 2025-м; 51 рубль — в 2026 году;

на сидр, пуаре, медовуху в 2024-м — 26 рублей за литр; в 2025 году — 27 рублей; в 2026-м — 28 рублей;

на игристые вина, включая российское шампанское, в 2024 году — 47 рублей за литр; в 2025-м — 49 рублей; в 2026 году — 51 рубль;

на пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6% в 2024 году — 26 рублей за литр; в 2025-м — 27 рублей; в 2026 году — 28 рублей;

на пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6% в 2024 году — 49 рублей за литр; в 2025-м — 51 рубль; в 2026 году — 53 рубля.

Как вырастут акцизы на табачную продукцию

Ставки на табачную продукцию вырастут, так же как и на алкоголь:

на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) — 4318 рублей за килограмм в 2024 году; 4491 рубль — в 2025-м; 4671 рубль — в 2026 году;

на сигары — 292 рубля за штуку в этом году; 304 рубля — в 2025-м; 316 рублей — в 2026 году;

на сигариллы (сигариты), биди, кретек — 4159 рублей за тысячу штук в этом году; 4325 рублей — в 2025-м; 4498 рублей — в 2026 году;

на сигареты и папиросы в этом году — 2731 рубль за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3709 рублей за тысячу штук; в 2025-м — 2840 рублей плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3857 рублей; в 2026 году — 2954 рубля плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4011 рублей;

на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, в этом году — 9094 рубля за килограмм; в 2025-м — 9458 рублей; в 2026 году — 9836 рублей;

на жидкости для электронных систем доставки никотина — 21 рубль за 1 мл в этом году; 22 рубля за 1 мл — в 2025-м; 23 рубля за 1 мл — в 2026 году.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как поднимут акцизы на бензин, дизель, мотоциклы и автомобили

Акцизы на лошадиные силы в легковых автомобилях и мотоциклах будут расти на 4% в 2025, в 2026 и 2027 годах.

Ставка акциза на автомобильный бензин пятого класса в следующем году составит 15 755 рублей за тонну, в 2026-м — 16 385 рублей, а в 2027 году — 17 040 рублей. Бензин более низкого класса будет облагаться по ставкам 16 185 рублей, 16 832 рубля и 17 505 рублей за тонну соответственно. Акцизы на дизельное топливо составят в 2025 году 10 915 рублей за тонну, в 2026-м — 11 352 рубля, в 2027 году — 11 806 рублей.

Акциз на моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей устанавливается на 2025 год в размере 6940 рублей за тонну, на 2026-й — 7218 рублей, а на 2027 год — 7507 рублей.

На сколько вырастут цены из-за роста акцизов

Как пояснил NEWS.ru исполнительный директор консалтинговой компании VSK Group Максим Тищенко, когда акциз поднимается на 4–5%, как в случае с алкоголем и табаком, производители и торговые сети зачастую поднимают цены на 15–20%.

«Какие-то позиции могут подорожать и сильнее. Во-первых, это жадность — „почему я должен платить больше?“. Во-вторых, цены закладываются на падение прибыли из-за роста акцизов», — объяснил Тищенко.

По его словам, рост стоимости бензина и дизеля может составить минимум 10% в 2025 году, даже с учетом того, что ее сдерживает государство. Автомобили и мотоциклы подорожают плюс-минус так же, как вырастут акцизы, то есть на 4%, потому что они уже переоценены. Повышение налогов говорит о том, что «казна пуста». Несмотря на усилия ЦБ, рост сборов приведет лишь к росту инфляции, добавил эксперт.

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