Центробанк выявил манипуляции на торгах облигациями одной компании ЦБ РФ: «Юнисервис Капитал» искусственно создавала ликвидность на рынке облигаций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный Банк России выявил факты манипулирования рынком на торгах Московской и Петербургской Бирж со сделками облигаций «Юнисервис Капитал», сообщил регулятор на своем сайте. По данным ЦБ РФ, сделки совершались по предварительному сговору весной 2022 года и касались 19 выпусков корпоративных высокодоходных ценных бумаг.

«Юнимервис Капитал» и его генеральный директор Антипин А.В. при участии сотрудников компании Мелехова А.А. и Рожкова И.А. организовали и в течение периода реализовывали схему управления брокерскими счетами ряда физических и юридических лиц. Используя IT-инфраструктуру ООО «Юнисервис Капитал», они совершали взаимные сделки между управляемыми счетами, в том числе с целью создания и поддержания ликвидности на рынках облигаций, — сказано в сообщении.

В регуляторе отметили, что благодаря этим махинациям фирма могла развивать свою деятельность и поддерживать обращение выпусков на торгах, что помогало привлекать новых заинтересованных в посредничестве эмитентов (юрлиц, регистрирующих и выпускающих собственные ценные бумаги для привлечения денег в свой бизнес — NEWS.ru). В ходе проверки выяснилось, что «Юнисервис Капитал» и ее исполнительный директор управляли счетами третьих лиц без согласия их владельцев.

В Центробанке сообщили, что компания вместе с гендиректором и брокером Вячеславом Пиксаевым были привлечены к административной ответственности. Ряд других участников сделок получили предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем, добавили в регуляторе.

Ранее первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин на Петербургском международном юридическом форуме заявил, что Банк России считает необходимым как можно быстрее «апробировать все» для нормальных расчетов за продукцию по внешнеэкономической деятельности. По его словам, нужно использовать любые способы, в том числе криптовалюту и клиринговые системы.