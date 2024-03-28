Центробанк внес Тинькофф банк в реестр операторов по выпуску ЦФА

Фото: NEWS.ru

В реестр операторов информационных систем, которые могут выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА), внесен Тинькофф банк, сообщил Центробанк. Решение принято 28 марта.

Банк России <...> принял решение о согласовании Правил информационной системы АО «Тинькофф Банк» по выпуску цифровых финансовых активов и включении Акционерного общества «Тинькофф Банк» в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, — говорится в сообщении.

Ранее экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с NEWS.ru заявил, что в России ключевая ставка должна быть не выше 5%, чтобы корпоративный сектор экономики мог работать без препятствий. По его словам, понижение ставки не может произойти одним рывком. Как пояснил эксперт, темп должен составлять один процентный пункт в месяц, поскольку экономика не терпит таких быстрых изменений.

Экономист считает, что Центробанку не следовало поднимать ставку до 16% годовых. Чтобы выйти на необходимые 5%, нужно приступить к снижению уже сейчас, пояснил Беляев. Он также привел в пример ситуацию в Китае, где ключевая ставка находится на уровне 3,45%, а также США и Европу — там этот показатель сохраняется на уровне 5%. По словам аналитика, в этих странах думают о производстве.