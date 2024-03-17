Центробанк подал в суд на Киви-банк

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Банк России подал в суд на АО «Киви банк», следует из картотеки Арбитражного суда в Москве. Исковое заявление было оформлено 14 марта.

В качестве истца в документе указано Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу.

До этого суд оставил без движения до 5 апреля иск Агентства по страхованию вкладов к владельцам банка, но позжеснова принял его, назначив заседание на 16 апреля. Банком владеет гонконгская компания Fusion Factor Fintech Limited, через которую российскими активами Qiwi владеет Андрей Протопопов, и Qiwi plc — международная структура. 2 апреля назначено заседание по заявлению Агентства по страхованию вкладов об обеспечительных мерах в виде ареста акций АО «Киви».

Ранее в в ЦБ России отмечали, что не видят необходимости в санации банка. Как подчеркнул первый зампред регулятора Дмитрий Тулин в кулуарах ежегодной встречи, организованной Ассоциацией банков РФ, эта процедура проводится, если норматив достаточности капитала опустился ниже 2%. Это не актуально для АО «Киви банк».

Ранее стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности организовали проверку в отношении банка на предмет незаконного вывода денег за границу. Одной из причин доследственных мероприятий стало увеличение числа телефонных и IT-махинаций, следы которых в том числе ведут на территорию Украины.