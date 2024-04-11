Центробанк оценил сокращение внешнего долга России Центробанк: внешний долг России на 1 апреля составил $304 млрд

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По состоянию на 1 апреля внешний долг России составил $304 млрд, свидетельствует отчет Банка России «Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг РФ в 2023 году». Показатель с начала года снизился на 4,1% ($12,8 млрд).

Внешние обязательства России в прошлом году сократились на 17,7% (на $68,2 млрд), следует из отчета.

Ранее Счетная палата оценила объем госдолга России по итогам 2023 года в 25,6 трлн рублей. Показатель составляет 15% ВВП страны. По сравнению с 2022 годом госдолг увеличился на 2,775 трлн рублей. Согласно оценке Счетной палаты, внешний долг в иностранной валюте сократился на $4,09 млрд, но в рублевом эквиваленте увеличился на 743,9 млрд рублей. Сейчас он оценивается в $53,3 млрд (4782,4 млрд рублей).

До этого Министерство финансов США сообщило, что американский государственный долг впервые превысил отметку $34 трлн. Это является рекордным показателем для страны. Осенью прошлого года госдолг США составлял $33 трлн. Доктор экономических наук Владимир Васильев выразил мнение, что власти США завели финансовую политику страны в тупик, использовав все доступные методы для обуздания инфляции, но не добились цели и даже ухудшили ситуацию путем вливания сотен миллиардов долларов в экономику.