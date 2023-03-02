В России изменят дизайн денег ЦБ летом представит модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк намерен летом представить модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, заявил зампредседателя Банка России Сергей Белов, передает РИА Новости. Он пояснил, что банкноты приобретут новый дизайн и станут прочнее.

В 2023 году летом мы планируем презентовать банкноту в одну тысячу рублей, банкноту в пять тысяч рублей. Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн, совершенный защитный комплекс, будут более износоустойчивые, — сказал он.

Ранее генеральный директор Гознака Аркадий Трачук сообщил, что пяти- и десятирублевые банкноты могут вернуться в оборот уже в 2023 году. По его словам, Банк России сможет выпускать купюры в пять и 10 рублей в обращение в тех регионах, где возникнет нехватка монет: перевозить купюры легче, а сами монеты стали меньше возвращаться в оборот, что требует дополнительных усилий по их чеканке.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников ранее рассказал, что банки в ряде случаев обязаны обменять поврежденные или испорченные купюры на новые, однако нужно, чтобы сохранилось не менее 55% площади купюры.