Центральный депозитарий назвал чрезвычайной ситуацию после санкций ЕС НРД заявил о чрезвычайной ситуации из-за внесения в санкционный список Евросоюза

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Национальный расчётный депозитарий (НРД) признал чрезвычайной ситуацию при ведении депозитарной и банковской деятельности после внесения в санкционный список Евросоюза. В НРД решили приостановить проведение операций в евро, сообщается на сайте депозитария.

Других ограничений при осуществлении депозитарной деятельности пока не вводится.

Рекомендуем осуществлять зачисление иностранной валюты на корреспондентские счета НРД с учётом анализа рисков такого зачисления, — посоветовали в депозитарии.

В НРД также отметили, что клиенты о развитии ситуации будут проинформированы оперативно.

Ранее стало известно, что НРД из группы МосБиржи попал в санкционный список Евросоюза на фоне введения шестого пакета антироссийских санкций. На сайте МосБиржи этот депозитарий значится как центральный на российском фондовом рынке и является «оператором системно и национально значимой платежной системы».