Цена биткоина выросла почти на 11% Цена биткоина растет примерно на 11%, достигая около $20,8 тысячи

Фото: McPHOTO/M. Gann/imago-imago.de/Global Look Press

Цена биткоина 14 января растет примерно на 11%, достигая около $20,8 тысячи. Об этом свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Binance.

По состоянию на 04:48 биткоин дорожал на 11,17% и достиг отметки $20,86 тысячи.

В свою очередь портал CoinMarketCap, высчитывающий среднюю цену более чем по 20 биржам, сообщает, что стоимость биткоина выросла на 11,01% — также до $20,8 тысячи. Динамика на всех площадках приводится за одни сутки.

Ранее американский инвестор Джим Роджерс предположил, что большая часть существующих в настоящее время криптовалют в конечном счете исчезнет или обесценится. Он полагает, что жизнеспособными окажутся только цифровые валюты, выпущенные государствами.

В свою очередь инвестор Даниил Шухман заявил, что криптовалюты переживают очередной кризис доверия, так как не смогли убедить весь мир, что предоставляемая ими автономность — это ценность сама по себе. По его словам, криптовалюты, которые предлагали децентрализацию финансов, вскоре столкнутся с необходимостью централизованного контроля со стороны регуляторов. Эксперт также отметил, что основанные на блокчейне валюты так и не смогли наделить деньги привычной для большинства экономической ценностью.