Центробанк обвинил СПБ Биржу во вмешательстве в торги акциями Центробанк выявил факт манипулирования рынком на торгах акциями СПБ Биржи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный банк России установил факт манипулирования рынком на торгах обыкновенными акциями СПБ Биржи, следует из сообщения на сайте регулятора. Эпизод произошел 27 ноября 2023 года, когда на площадке в течение 19 минут после открытия основной торговой сессии резко снизилась стоимость акций.

Так, цены акций на Московской Бирже снизились на 35,8%, а на СПБ Бирже — на 13,4%. В ЦБ считают, что причиной стала недостоверная информация о подаче СПБ Биржей заявления о признании ее банкротом в Арбитражный суд города Москвы. При этом проверка показала, что площадка не подавала заявления о банкротстве.

В результате участники рынка продавали акции на невыгодных для них условиях и фиксировали убытки, — указал регулятор.

Ранее сообщалось, что поданное в ноябре в суд заявление о банкротстве СПБ Биржи, которое площадка назвала подложным, утверждает о просроченной задолженности перед Сбербанком и ВТБ. Сумма задолженности составила 435 млн рублей.

О подложном заявлении о банкротстве СПБ Биржи стало известно 27 ноября. Гендиректор Сердюков уточнил, что ликвидироваться или оформлять банкротство площадка не планирует. При этом в Центробанке назвали ситуацию совершенно недопустимой и близкой к преступлению. Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута призвал разобраться в инциденте правоохранителей и Банк России.