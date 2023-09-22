ЦБ выпустил памятную монету к годовщине принятия новых регионов в состав РФ

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Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету к годовщине вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Монета номиналом три рубля имеет массу драгоценного металла в чистоте 31,1 грамма и изготовлена из сплава пробы 925, сообщили на сайте ЦБ.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба РФ, имеются надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал монеты «3 рубля», дата «2023 г.», обозначение металла по периодической системе элементов Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте, — говорится в пресс-релизе.

На оборотной стороне монеты на фоне изображены Георгиевский зал Кремля , герб РФ и флаги Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской и Херсонской областей. В нижней части расположено стилизованное изображение Конституции РФ, раскрытой на статье 65, в которой перечислены названия всех четырех субъектов.

По окружности имеются монеты рельефные надписи «Вхождение в состав Российской Федерации» и «30 сентября 2022 г.». Боковая поверхность рифленая. Монета изготовлена качеством «пруф» и выпущена тиражом 3000 штук.

Ранее ко Дню города в Москве ЦБ РФ выпустил золотую инвестиционную монету «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей. Монета имеет массу драгоценного металла 7,78 грамма и изготовлена из сплава пробы 999.