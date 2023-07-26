ЦБ выдвинул условие для разморозки в России активов иностранцев ЦБ позволит иностранцам с ВНЖ разморозить средства на своих счетах

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Иностранцы, получившие в России вид на жительство, смогут снять ограничения со своих замороженных счетов типа «С», пишет РБК со ссылкой на источник в Центробанке. По данным регулятора, такой порядок ввели в соответствии с указом президента от 5 марта 2022 года.

Как уточнили в ЦБ, постоянно проживающие на территории России иностранцы не рассматриваются в качестве недружественных нерезидентов в вопросах осуществления сделок с ценными бумагами. Это означает, что в отношении иностранного гражданина с ВНЖ прекращает действовать режим счета типа «С» и он вправе свободно распоряжаться средствами, полученными от российских эмитентов и даже выводить их за рубеж. Максимальная сумма перевода в месяц при этом не должна превышать в $1 млн.

Счета типа «С» подразумевают ряд ограничений. Средства на них могут поступать исключительно в национальной валюте. Речь идет о дивидендах по ценным бумагам, платежах по займам и выплатах купонов. При этом выводить деньги с такого счета нельзя. Они доступны только для осуществления обязательных платежей, вроде штрафов или налогов.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку на один процентный пункт, до 8,5% годовых. В последний раз регулятор изменял ставку в сентябре 2022 года. В ЦБ отметили, что текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Также увеличились инфляционные ожидания.