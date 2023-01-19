ЦБ установил курсы к девяти новым валютам: какие из них покупать Общее число иностранных валют в списке регулятора выросло до 43

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Банк России начал устанавливать официальные курсы рубля еще к девяти иностранным валютам. В их числе — грузинский лари, сербский динар, дирхам ОАЭ, вьетнамский донг и египетский фунт. Как и на что это может повлиять и изменится ли что-то для самих россиян — узнал NEWS.ru.

Новые курсы от ЦБ

С 18 января ЦБ начал устанавливать официальные курсы рубля еще к девяти иностранным валютам, сообшил регулятор. Это, в частности, дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт, катарский риал.

До 18 января ЦБ устанавливал курсы рубля к 34 иностранным валютам, в том числе доллару, евро, китайскому юаню, фунту стерлингов, швейцарскому франку, норвежской кроне, турецкой лире, бразильскому реалу, японской иене, казахстанскому тенге, киргизскому сому и другим.

Таким образом, общее число валют, для которых ЦБ устанавливает курсы, увеличилось до 43.

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Порядок расчета

Официальные курсы доллара США, евро и юаня к рублю ЦБ устанавливает на основе рыночных котировок, которые представлены на МосБирже. Курсы других валют к рублю ЦБ определяет на основе курса доллара к рублю, котировок этих валют к доллару на международных валютных рынках, а также их официальных курсов к доллару, размещенных на сайтах центральных банков.

По данным ЦБ, на 19 января курс дирхама ОАЭ составил 18,75 руб., новозеландского доллара — 44,25 руб., грузинского лари — 25,77 руб., катарского риала —18,92 руб. Курс 10 таиландский батов — 20,84 руб., 10 000 вьетнамских донгов — 29,17 руб., 100 сербских динаров — 63,31 руб., 10 000 индонезийских рупий — 45,44 руб., 10 египетских фунтов — 23,31 руб.

Что все это значит

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин:

До сих пор регулятор устанавливал официальные курсы к рублю 34 иностранных валют. Вводя новые валюты в эту линейку, ЦБ просто расширяет возможности для бизнеса и граждан, делая внутренний валютный рынок более прозрачным. В конце прошлого года российские власти решили отвязать внешнеторговые контакты с так называемыми дружественными странами от курса доллара, используя альтернативные индикаторы для определения курсов национальных валют. Это стало следствием того, что среди россиян в 2022 году заметно вырос интерес к валютам дружественных стран. Ранее стало известно, что банкам из дружественных стран планируют разрешить открывать в России свои филиалы. Наши власти мечтают, чтобы это послужило привлечению иностранных инвестиций в РФ.

Операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов:

За последнее время перечень валют, в которых проходят внешнеторговые расчеты России с экспортерами и импортерами, существенно расширился. Эти валюты торгуются на Московской бирже, есть рынок, на котором существует справедливое ценообразование, и логично со стороны ЦБ перейти к официальному объявлению курса.

Аналитик TeleTrade Алексей Федоров:

Угроза введения санкций в отношении НКЦ (Национального клирингового центра. — NEWS.ru.) обязывает Банк России быть готовым к тому, чтобы в случае прекращения торгов долларом США, а, возможно, и евро на Московской бирже, обеспечить участников внешнеэкономической деятельности обменным курсом. А так как список стран, с которыми наша страна начала активно торговать вне долларовой системы, заметно расширился, то естественно, расширяется и список валют, для которых ЦБ устанавливает обменные курсы.

Что это может изменить

Александр Потавин:

Для граждан принципиально ничего не меняется, но, возможно, со временем Московская биржа включит в список торгуемых инструментов новые валютные пары. На объемах торгов долларом это тоже почти не скажется, поскольку помимо запуска торгов новыми валютами у населения и бизнеса должна быть в наличии вся соответствующая инфраструктура: счета в банках, возможности по международным переводам, возможность страхования операций с новыми валютами, работа банков с наличными купюрами этих стран и т. д. Пока всего этого нет.

Фото: Jack Kurtz/ZUMAPRESS.com/global Look Press

Владимир Зотов:

Тот факт, что ЦБ начал устанавливать официальные курсы рубля к каким-то валютам, еще не означает, что их можно рассматривать в качестве инструмента для сбережений. Это, в первую очередь, зависит от уровня предлагаемых банками ставок — пока они близки к нулю. Исключениями являются такие валюты, как, например, юань — сейчас банки предлагают ставки по вкладам в юанях в районе 1,5% годовых, а также арабский дирхам, который связан с долларом, и многие активно рассматривают его как альтернативу доллару США. Но нельзя забывать, что курс валюты любой страны напрямую зависит от состояния ее экономики. Не все страны имеют такие мощные и развитые экономики, как США или страны Еврозоны. Поэтому к выбору валюты для сбережений нужно подходить взвешенно.

Алексей Федоров: