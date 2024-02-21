ЦБ: у КИВИ Банка хватит средств для возврата денег с электронных кошельков

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У КИВИ Банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ. В регуляторе подчеркнули, что возврат будет проходить во время банкротства или принудительной ликвидации за счет денег, полученных от реализации активов финансово-кредитной организации.

В силу закона о страховании вкладов обязательства по денежным средствам, размещенным на электронных кошельках граждан, не подлежат страхованию. Возврат этих средств будет проходить уже в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка за счет денег, полученных от реализации его активов и иного имущества. По предварительной оценке ЦБ, у банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан, — сообщили в Банке России.

Ранее стало известно об отзыве ЦБ лицензии у КИВИ Банка. По информации регулятора, решение об этом было принято в связи с нарушением банком законодательства в вопросах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Директор центра региональной политики РАНХиГС при президенте РФ Владимир Климанов сообщил, что КИВИ Банк входил в сотню крупнейших банков РФ по своим объемным показателям, поэтому отзыв у него лицензии стал значимым событием. По его словам, без этого банка целый ряд сегментов российской экономики станет работать иначе.

Экономист считает, что факт отзыва у банка лицензии говорит о возможном наличии у него проблем с функционированием в легальном пространстве. При этом Климанов подчеркнул, что КИВИ Банк занимал необычную позицию в российской финансовой системе.