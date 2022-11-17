ЦБ сообщил о дефиците долларов и евро после объявления мобилизации Банк России сообщил о дефиците долларов и евро в начале октября

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В начале октября многие банки, работающие на территории России, столкнулись с нехваткой валют недружественных стран, включая доллары и евро, говорится в исследовании ЦБ. Регулятор отметил, что одной из причин произошедшего стал отток валютных накоплений со счетов юридических и физических лиц. Кроме этого, сами банки опасались ужесточения санкций, а потому снижали предложение по валюте.

Статистика ЦБ показала значительный рост объема наличных денег в обращении почти сразу после объявления частичной мобилизации в конце сентября.

Дефицит образовался за счет одновременного увеличения спроса на валютную ликвидность в начале октября у отдельных участников рынка в связи с оттоком средств с банковских счетов в «недружественной» валюте и снижения предложения валюты на фоне опасений расширения санкций, — говорится в обзоре Банка России.

Как отметили в ЦБ, в первой половине октября валютные обязательства российских банков перед клиентами сократились на $9,4 млрд. При этом к концу октября ситуация стабилизировалась и валюта снова появилась в банках.

Ранее портфельный управляющий Евгений Жорнист заявил, что частичная мобилизация и отъезд части населения из России могут привести к росту цен в стране. По его словам, цены могут вырасти как за счет сокращения производства и более ограниченного предложения каких-то категорий товаров, так и за счет роста зарплат, поскольку работодатели будут вынуждены больше соревноваться за сотрудников.

В бюллетене Центробанка «О чём говорят тренды» также сообщалось, что в России в ближайшие кварталы может ускориться инфляция. Одним из факторов, который указали в документе специалисты ведомства, стало то, что россияне опережающими темпами по сравнению со средними уровнями прошлого года перекладывают деньги на депозиты сроком до 181 дня и на текущие счета.