Доходы населения сокращаются, а спрос на товары, который должен толкать экономику вперед, особо не растет. Такая ситуация сейчас, по данным Центробанка, во многих регионах страны. Зато люди берут все больше кредитов и ипотеки. NEWS.ru выделил главное из нового доклада ЦБ, а эксперты объяснили эти данные.
Инфляция и цены
В июле и августе потребительские цены снижались в большинстве регионов, говорится в новом докладе Банка России «Региональная экономика». Регулятор объясняет это сдержанным спросом на непродовольствие и в то же время увеличением количества сельскохозяйственных продуктов, которые продавцы стремились продать по невысоким ценам. Кроме того, укрепился рубль.
- В Центральном федеральном округе (ЦФО) в июле и августе в среднем наблюдалось снижение цен. Бизнес в основных отраслях тоже все меньше планирует повышать цены: издержки растут не так сильно, как ожидалось ранее.
- На Дальнем Востоке предприятия сообщили о снижении закупочных цен на стройматериалы, мебель, ювелирные изделия, отдельные виды продовольствия (муку, крупы).
- В регионах Сибири замедлился рост цен на бытовую технику и электронику. Снижали цены автопроизводители, а также производители пластиковых окон и древесно-стружечных материалов (на 3-5%).
Доходы и спрос
Потребительская активность населения в июле и августе медленно восстанавливалась, оставаясь ниже показателей этих месяцев прошлого года. Розничные продажи сдерживались снижением реальных доходов населения, констатирует ЦБ и одновременно указывает на «рост склонности населения к сбережению».
- Посещаемость торговых центров Москвы в августе опустилась ниже уровня пандемического 2020 года.
- На Дальнем Востоке продуктовые ритейлеры отметили переориентацию населения на продукцию личных подсобных хозяйств.
- На Урале выросла популярность магазинов «постоянных скидок» (дискаунтеров), а торговые сети оптимизировали ассортимент в сторону более дешевых товаров.
- На Северо-Западе население из-за снижения доходов стало активнее интересоваться покупками подержанных товаров.
- Жители Юга сокращают расходы на развлечения, спортивные товары и услуги связи. Население по-прежнему отдает приоритет товарам эконом-сегмента.
Кредитование
Несмотря на падение доходов, ЦБ отмечает, что снижение ключевой ставки поддерживает кредитование — не только жилищное, но и обычное потребительское.
- В ЦФО спрос на ипотеку в июле — начале августа поддерживали снизившиеся ставки по обычным и льготным программам.
- В Северо-Западных регионах спрос населения на потребительские кредиты восстановился до уровня начала года.
- В Волго-Вятском макрорегионе объемы выдачи льготной ипотеки на новостройки в августе соответствовали среднемесячным значениям 2021 года
- На Урале спрос восстанавливался преимущественно на ипотечные программы, но одновременно наблюдалось оживление потребительского кредитования, в том числе в сегменте автокредитов.
- В Сибири фиксируют повышение спроса на все виды кредитов — ипотечные и потребительские, включая автокредиты.
Рынок труда
Безработица остается вблизи исторического минимума. В большинстве регионов России ЦБ описывает ситуацию на рынке труда как «стабильную», но признает и существующие проблемы.
- В ЦФО предприятия практикуют перевод сотрудников на неполную занятость и сокращают размеры премий. В первой декаде августа выросло число предприятий, которые планируют сокращение персонала.
- Компании Волго-Вятского макрорегиона широко используют режимы простоя и неполного рабочего дня.
- На Урале в июле—августе заметно выросло число резюме.
- На этом фоне заметно выделяется Сибирь, где большинство опрошенных предприятий сохранили численность работников и размер номинальных зарплат, а некоторые даже существенно повысили их (машиностроительные, авиационные, а также IT-компании).
Туризм
Загруженность отелей выросла в ряде регионов Центральной России, Северо-Запада и Сибири. Рост турпотока фиксировался в Приморье, Нижегородской области и Татарстане.
- Северо-Запад: летом турпоток в большинстве регионов превысил прошлогодний, во многом из-за ограниченного авиасообщения на юге страны и за рубеж. Одно из самых популярных направлений для отдыха — Карелия.
- Юг: повышенный турпоток обеспечили туристы, решившие провести свой отдых в Краснодарском крае. Средняя заполняемость отелей и санаториев в крае составила 87%, что на 12 п.п. больше, чем годом ранее. Несмотря на закрытие аэропортов Анапы и Геленджика, количество туристов там выросло по сравнению с 2021 годом более чем на 10%.
- Сибирь: спрос на внутренний туризм оставался высоким, загрузка туркомплексов на побережье Байкала в июле была максимальной за последние несколько лет — 70–80% номерного фонда.
- Дальний Восток: в июле—августе по сравнению с прошлым годом выросли как турпоток, так и заполняемость гостиниц.
Расшифровка доклада
В чем можно упрекнуть ЦБ, так это разве что в сглаживании формулировок, говорит аналитик TeleTrade Алексей Федоров. В целом же Банк России адекватно описывает логику происходящих в России процессов, добавляет эксперт. Сильнейшее падение курса рубля в начале марта — на 60% — спровоцировало всплеск инфляции. Он же, в свою очередь, сократил способность населения оплачивать товары и услуги. А раз люди меньше покупают, предприятия — меньше выпускают. Кроме того, спрос на нашу продукцию из-за рубежа сократили санкции.
На этом негатив не заканчивается. Меньший выпуск продукции даже при политике сохранения максимальной занятости приводит к значительному падению реальных заработных плат, что по спирали снова уменьшает спрос и смещает баланс рынка в сторону нового сокращения предложения, — говорит Федоров.
Рост же потребительского кредитования может быть связан с тем, что гражданам не хватает денег на текущие потребности, объясняет аналитик.
Проблемы, с которыми сегодня сталкиваются регионы, все более «привязываются» к их специализации, дополняет доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Если в наших экспортных компаниях сложилась тенденция снижения спроса, то в секторах, активно использующих импорт для производства, сокращается выпуск продукции. В то же время в сфере торговли ушедшие бренды заменят новыми к новогодним праздникам, считает эксперт.