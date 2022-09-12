ЦБ: Россияне охотно берут кредиты, но продолжают экономить Банк России описал состояние экономики в регионах страны

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Доходы населения сокращаются, а спрос на товары, который должен толкать экономику вперед, особо не растет. Такая ситуация сейчас, по данным Центробанка, во многих регионах страны. Зато люди берут все больше кредитов и ипотеки. NEWS.ru выделил главное из нового доклада ЦБ, а эксперты объяснили эти данные.

Инфляция и цены

В июле и августе потребительские цены снижались в большинстве регионов, говорится в новом докладе Банка России «Региональная экономика». Регулятор объясняет это сдержанным спросом на непродовольствие и в то же время увеличением количества сельскохозяйственных продуктов, которые продавцы стремились продать по невысоким ценам. Кроме того, укрепился рубль.

В Центральном федеральном округе (ЦФО) в июле и августе в среднем наблюдалось снижение цен. Бизнес в основных отраслях тоже все меньше планирует повышать цены: издержки растут не так сильно, как ожидалось ранее.

в июле и августе в среднем наблюдалось снижение цен. Бизнес в основных отраслях тоже все меньше планирует повышать цены: издержки растут не так сильно, как ожидалось ранее. На Дальнем Востоке предприятия сообщили о снижении закупочных цен на стройматериалы, мебель, ювелирные изделия, отдельные виды продовольствия (муку, крупы).

предприятия сообщили о снижении закупочных цен на стройматериалы, мебель, ювелирные изделия, отдельные виды продовольствия (муку, крупы). В регионах Сибири замедлился рост цен на бытовую технику и электронику. Снижали цены автопроизводители, а также производители пластиковых окон и древесно-стружечных материалов (на 3-5%).

Доходы и спрос

Потребительская активность населения в июле и августе медленно восстанавливалась, оставаясь ниже показателей этих месяцев прошлого года. Розничные продажи сдерживались снижением реальных доходов населения, констатирует ЦБ и одновременно указывает на «рост склонности населения к сбережению».

Посещаемость торговых центров Москвы в августе опустилась ниже уровня пандемического 2020 года.

в августе опустилась ниже уровня пандемического 2020 года. На Дальнем Востоке продуктовые ритейлеры отметили переориентацию населения на продукцию личных подсобных хозяйств.

продуктовые ритейлеры отметили переориентацию населения на продукцию личных подсобных хозяйств. На Урале выросла популярность магазинов «постоянных скидок» (дискаунтеров), а торговые сети оптимизировали ассортимент в сторону более дешевых товаров.

выросла популярность магазинов «постоянных скидок» (дискаунтеров), а торговые сети оптимизировали ассортимент в сторону более дешевых товаров. На Северо-Западе население из-за снижения доходов стало активнее интересоваться покупками подержанных товаров.

население из-за снижения доходов стало активнее интересоваться покупками подержанных товаров. Жители Юга сокращают расходы на развлечения, спортивные товары и услуги связи. Население по-прежнему отдает приоритет товарам эконом-сегмента.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Покупательница в спортивном магазине

Кредитование

Несмотря на падение доходов, ЦБ отмечает, что снижение ключевой ставки поддерживает кредитование — не только жилищное, но и обычное потребительское.

В ЦФО спрос на ипотеку в июле — начале августа поддерживали снизившиеся ставки по обычным и льготным программам.

спрос на ипотеку в июле — начале августа поддерживали снизившиеся ставки по обычным и льготным программам. В Северо-Западных регионах спрос населения на потребительские кредиты восстановился до уровня начала года.

спрос населения на потребительские кредиты восстановился до уровня начала года. В Волго-Вятском макрорегионе объемы выдачи льготной ипотеки на новостройки в августе соответствовали среднемесячным значениям 2021 года

объемы выдачи льготной ипотеки на новостройки в августе соответствовали среднемесячным значениям 2021 года На Урале спрос восстанавливался преимущественно на ипотечные программы, но одновременно наблюдалось оживление потребительского кредитования, в том числе в сегменте автокредитов.

спрос восстанавливался преимущественно на ипотечные программы, но одновременно наблюдалось оживление потребительского кредитования, в том числе в сегменте автокредитов. В Сибири фиксируют повышение спроса на все виды кредитов — ипотечные и потребительские, включая автокредиты.

Рынок труда

Безработица остается вблизи исторического минимума. В большинстве регионов России ЦБ описывает ситуацию на рынке труда как «стабильную», но признает и существующие проблемы.

В ЦФО предприятия практикуют перевод сотрудников на неполную занятость и сокращают размеры премий. В первой декаде августа выросло число предприятий, которые планируют сокращение персонала.

предприятия практикуют перевод сотрудников на неполную занятость и сокращают размеры премий. В первой декаде августа выросло число предприятий, которые планируют сокращение персонала. Компании Волго-Вятского макрорегиона широко используют режимы простоя и неполного рабочего дня.

широко используют режимы простоя и неполного рабочего дня. На Урале в июле—августе заметно выросло число резюме.

в июле—августе заметно выросло число резюме. На этом фоне заметно выделяется Сибирь, где большинство опрошенных предприятий сохранили численность работников и размер номинальных зарплат, а некоторые даже существенно повысили их (машиностроительные, авиационные, а также IT-компании).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Рабочий в сборочном цехе завода

Туризм

Загруженность отелей выросла в ряде регионов Центральной России, Северо-Запада и Сибири. Рост турпотока фиксировался в Приморье, Нижегородской области и Татарстане.

Северо-Запад : летом турпоток в большинстве регионов превысил прошлогодний, во многом из-за ограниченного авиасообщения на юге страны и за рубеж. Одно из самых популярных направлений для отдыха — Карелия.

: летом турпоток в большинстве регионов превысил прошлогодний, во многом из-за ограниченного авиасообщения на юге страны и за рубеж. Одно из самых популярных направлений для отдыха — Карелия. Юг : повышенный турпоток обеспечили туристы, решившие провести свой отдых в Краснодарском крае. Средняя заполняемость отелей и санаториев в крае составила 87%, что на 12 п.п. больше, чем годом ранее. Несмотря на закрытие аэропортов Анапы и Геленджика, количество туристов там выросло по сравнению с 2021 годом более чем на 10%.

: повышенный турпоток обеспечили туристы, решившие провести свой отдых в Краснодарском крае. Средняя заполняемость отелей и санаториев в крае составила 87%, что на 12 п.п. больше, чем годом ранее. Несмотря на закрытие аэропортов Анапы и Геленджика, количество туристов там выросло по сравнению с 2021 годом более чем на 10%. Сибирь : спрос на внутренний туризм оставался высоким, загрузка туркомплексов на побережье Байкала в июле была максимальной за последние несколько лет — 70–80% номерного фонда.

: спрос на внутренний туризм оставался высоким, загрузка туркомплексов на побережье Байкала в июле была максимальной за последние несколько лет — 70–80% номерного фонда. Дальний Восток: в июле—августе по сравнению с прошлым годом выросли как турпоток, так и заполняемость гостиниц.

Расшифровка доклада

В чем можно упрекнуть ЦБ, так это разве что в сглаживании формулировок, говорит аналитик TeleTrade Алексей Федоров. В целом же Банк России адекватно описывает логику происходящих в России процессов, добавляет эксперт. Сильнейшее падение курса рубля в начале марта — на 60% — спровоцировало всплеск инфляции. Он же, в свою очередь, сократил способность населения оплачивать товары и услуги. А раз люди меньше покупают, предприятия — меньше выпускают. Кроме того, спрос на нашу продукцию из-за рубежа сократили санкции.

На этом негатив не заканчивается. Меньший выпуск продукции даже при политике сохранения максимальной занятости приводит к значительному падению реальных заработных плат, что по спирали снова уменьшает спрос и смещает баланс рынка в сторону нового сокращения предложения, — говорит Федоров.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru Вид на здание Центрального банка РФ на Неглинной улице в Москве

Рост же потребительского кредитования может быть связан с тем, что гражданам не хватает денег на текущие потребности, объясняет аналитик.

Проблемы, с которыми сегодня сталкиваются регионы, все более «привязываются» к их специализации, дополняет доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Если в наших экспортных компаниях сложилась тенденция снижения спроса, то в секторах, активно использующих импорт для производства, сокращается выпуск продукции. В то же время в сфере торговли ушедшие бренды заменят новыми к новогодним праздникам, считает эксперт.