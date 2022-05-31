ЦБ: роль доллара и евро как резервных активов в мире будет снижаться ЦБ: роль доллара США и евро как резервных активов в других странах будет снижаться на фоне роста спроса на золото

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Заморозка на Западе валютной части резервов ЦБ РФ приведет к тому, что центробанки других стран захотят переосмыслить необходимость размещения активов в долларах и евро, говорится в «Обзоре финансовой стабильности», подготовленном Банком России. По его оценке, роль доллара США и евро как резервных активов может снизиться на фоне повышения спроса на золото.

Прецедент заморозки валютной части золотовалютных резервов Банка России <...> приведет к тому, что центральные банки (прежде всего в странах Азии и Ближнего Востока) будут переосмысливать риски размещения своих резервов в долларах США и евро, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что установление отрицательных процентных ставок по валютным депозитам для юридических лиц поможет ускорить девалютизацию российского банковского сектора. При этом процесс девалютизации уже ускорился на фоне оттока средств клиентов с валютных счетов.

О заморозке российских активов ранее заявляли власти нескольких европейских стран. В частности, Франция заморозила активы ЦБ РФ на общую сумму в €22 млрд, также в стране были заморожены средства физических лиц из России на сумму в €150 млрд.

Власти Чехии заморозили имущество российских бизнесменов на сотни миллионов крон. Италия заморозила активы олигархов из РФ, включенных в санкционный список ЕС, на сумму более €800 млн. Reuters со ссылкой на данные еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса сообщило, что страны Европейского союза заморозили активы Центробанка РФ на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд).