ЦБ РФ в прошлом году вышел в прибыль после убыточного 2022 года Прибыль Центробанка за 2023 год достигла 140 млрд рублей

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Прибыль Центробанка в прошлом году составила 140,4 млрд рублей, говорится в его годовом отчете. Основным фактором стала «положительная переоценка ценных бумаг», по которым в предыдущем году была отрицательная переоценка, «относящаяся на финансовый результат».

Доходы ЦБ за прошлый год достигли 859,3 млрд рублей, против 541 млрд рублей в 2022 году, в основном за счет процентных доходов и чистых доходов от операций с драгоценными металлами, ценными бумагами и иностранной валютой — 668,9 млрд рублей и 161,2 млрд рублей соответственно. Расходы по итогам 2023 года составили 718,9 млрд рублей, против 1,3 трлн рублей в предыдущем году. По итогам 2022 года Центробанк показал рекордный убыток в 720 млрд рублей.

Показатели годового баланса и финансовые результаты деятельности Банка России в 2023 году формировались в условиях восстановления деловой и потребительской активности, усиления внешнего санкционного давления на экономику и финансовую систему страны, ослабления рубля и ужесточения денежно-кредитной политики, — говорится в отчете регулятора.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что снижение ключевой ставки в России может произойти во второй половине 2024 года. По ее словам, этого стоит ожидать только при условии устойчивого падения инфляции.