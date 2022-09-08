ЦБ разъяснил выдачу зачисленных с 9 сентября на валютные счета наличных ЦБ разрешил банкам выдавать физлицам деньги начисленные с 9 сентября с валютных счетов по их курсу

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Центральный банк (ЦБ) России разрешил банкам выдавать клиентам наличные деньги с валютных счетов и вкладов, зачисленные с 9 сентября, в рублях по курсу банка, сообщает регулятор. Схема работает следующим образом: выдаваемая банками сумма тоже выдается по их курсу, она не может быть меньше, чем рассчитанная по официальному курсу ЦБ на день выплаты.

По-прежнему действует ограничение, согласно которому граждане России могут снять с валютных вкладов, открытых до 9 марта, не более $10 тысяч (или эквивалент в евро), деньги сверх этой суммы будут выплачены в рублях.

Выдача наличных средств, зачисленных на валютный счет или вклад в банке с 00.00 мск 9 сентября 2022 года, будет проводиться в рублях по курсу банка.​ <...> Напомним, что граждане могут снять со своих валютных счетов, открытых до 9 марта 2022 года, не более 10 тысяч долларов США или эквивалент этой суммы в евро, а средства сверх этой суммы можно получить в рублях, — говорится в сообщении.

Ранее ЦБ принял решение продлить запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче им валюты со счетов и вкладов. Запрет будет действовать до девятого марта 2023 года. Кроме того, вплоть до этой даты также будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если она проводилась для последующей выдачи средств.