ЦБ разрешил банкам недружественных стран переводить за рубеж рубли из РФ

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Центробанк разрешил банкам недружественных стран переводить рубли с корсчетов в России. Эта мера призвана поддержать расчеты в рублях по внешнеторговым операциям, говорится в сообщении на сайте регулятора.

В условиях санкционного давления такой канал платежей будет содействовать повышению устойчивости международной расчетной инфраструктуры, — сказано в сообщении.

Также отмечается, что Банк России содействует трансформации системы международных расчетов. В начале декабря Центробанк сообщал, что основная доля платежей производится в валютах недружественных стран. При этом процесс затруднен из-за санкций против российских банков.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил, что максимальное значение при продолжении роста курса доллара может составить 80 рублей. Экономист отметил, что у Центробанка и Минфина есть много инструментов, чтобы влиять на курс, и если доллар вырастет до 80 рублей, власти примут меры, чтобы стабилизировать рубль.

Ранее в Центробанке смоделировали сценарии развития экономики в зависимости от эффективности импортозамещения. Согласно материалам статьи «Экономика экспортера сырья в „новой реальности“: количественные и структурные параметры», эксперты пришли к выводу, что даже при положительном сценарии в стране снижается ВВП.