ЦБ расширит страхование банковских карт: как это отразится на клиентах Регулятор хочет обязать страховщиков защищать россиян от финансовых мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России введет минимальные требования к добровольному страхованию банковских карт от списаний денег мошенниками. Сейчас страховка не защитит человека от кражи, если он по каким-то причинам нарушил правила пользования картой. Регулятор намерен ликвидировать этот пробел. Эксперты считают, что это сузит возможности банков по навязываю страховок клиентам. При этом стоимость обслуживания карт вырасти не должна.

Что нового предлагает ЦБ

Банк России планирует установить новый риск, обязательный для включения в полис добровольного страхования по банковским картам. Проект таких указаний опубликован на сайте регулятора и пока находится на стадии обсуждения.

Сейчас у этого вида страхования низкий уровень выплат при высокой доле отказов, объясняет регулятор. Зачастую в такую страховку включается защита от рисков, при реализации которых клиенту уже и так положена выплата компенсации. По закону, банк обязан возместить похищенные с карты деньги, если не докажет, что клиент нарушил правила пользования картой. При этом из страхового покрытия обычно исключаются наиболее существенные для потребителя риски — например, списание денег мошенниками, если клиент нарушил правила пользования картой. ЦБ хочет этот пробел устранить.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также регулятор предлагает установить сроки на выплату возмещения по таким страховкам: убытки должны будут возмещаться в течение 30 дней. Сейчас этот срок не регламентирован и на практике бывает необоснованно долгим, отмечает ЦБ.

Что сейчас покрывает полис

Перечень страховых рисков может отличаться в зависимости от страховой программы и компании, с которой заключается договор. Вот самые распространенные случаи, которые покрывают полисы страховщиков:

— несанкционированное списание денег с утерянной или похищенной карты;



— списание денег с карты в результате фишинга (использование мошенниками поддельных страниц, имитирующих официальные сайты банков, платежные сервисы или магазины) или скимминга (копирование данных карты, в том числе с использованием специальной накладки на клавиатуру банкомата — скиммера);



— ограбление у банкомата с кражей только что снятых наличных;



— снятие наличных в банкомате или передача карты и ПИН-кода злоумышленникам при применении насилия или угрозе его применения.

Когда могут отказать в страховой выплате

В случае нарушения правил пользования картой. Например, если клиент записал ПИН-код на саму карту или записал пароль от интернет-банка в потерянном телефоне.

Страховка может не покрыть случай, когда клиент банка сообщил мошенникам секретные данные: реквизиты карты, одноразовый СМС-код или ПИН-код.

Страховщик откажет в компенсации, если банк уже возместил похищенную сумму.

Право на страховую выплату можно потерять, если вовремя не сообщить о случившемся в банк и в страховую компанию.

Что изменят новые требования к страховкам

Юрист Ирина Минина:

Инициатива ЦБ РФ направлена на внедрение добровольного имущественного страхования на случай совершения операции с электронными денежными переводами без согласия клиента. Страховка — это отдельная сделка, которая будет оплачиваться отдельно. Скорее всего, это не повлияет на стоимость обслуживания карт. В целом в проекте указания ЦБ РФ мало конкретики в части условий, при которых страховая компания будет компенсировать списанные деньги. Условия страхования будут разрабатываться страховыми компаниями, и они могут отличаться по наполнению.

Член Ассоциации юристов России Ольга Турунина:

Страхование должно являться отдельным условием от договора банковского счета, должно быть заключено либо как отдельный договор страхования, либо добавлено в качестве дополнительных положений к основному договору банковского счета.

Стоимость обслуживания карты может вырасти лишь в том случае, если будет соглашение между банком и клиентом о страховании счета на случай мошенничества.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников: