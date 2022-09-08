ЦБ продлил запрет взимать комиссию с физлиц при выдаче валюты со счетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный Банк России принял решение продлить запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче им валюты со счетов и вкладов, говорится на сайте регулятора. Запрет будет действовать до девятого марта 2023 года. Кроме того, вплоть до этой даты также будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств.

Совет директоров Банка России продлил до 9 марта 2023 года запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче им валюты с вкладов или счетов, — говорится в сообщении.

Эта мера изначально начала действовать с девятого марта текущего года на срок до девятого сентября.

Ранее ЦБ сообщил, что с 1 октября брокерам запрещается исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%. С первого ноября порог снизится до 10%, а с первого числа декабря и вовсе до 5%.