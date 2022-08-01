ЦБ продлил ограничения на снятие валюты: что делать вкладчикам Эксперты дали советы тем, кто не может вывести доллары и евро из банков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк продлил ограничения на снятие иностранной валюты со счетов: раньше они действовали до 9 сентября этого года, теперь — до 9 марта следующего. При этом некоторые СМИ и блогеры активно призывают выводить иностранную валюту: банки готовятся к отключению от SWIFT, а биржи — к отказу от долларов. Что делать — снимать деньги и класть под матрас? И как быть тем, кто исчерпал лимиты снятия в 10 тыс. у.е. и теперь может получить за свои доллары только рубли по невыгодному курсу? Даем рекомендации от инвесторов и экономистов.

Сценарий отказа от доллара на бирже

29 июля Forbes сообщил, что Центробанк рассматривает сценарий наложения западных санкций на МосБиржу и проводящий на ней расчеты Национальный клиринговый центр. В таком случае торговля долларом и евро на МосБирже прекратится, а $30–50 млрд российских инвесторов могут просто заморозить. Издание также пишет, что с подачи ЦБ брокеры уже вводят комиссии за размещение долларов и евро на биржевых счетах — чтобы мотивировать людей выводить оттуда деньги. Стоит добавить, что брокерские счета, в отличие от обычных банковских, не защищены Агентством по страхованию вкладов и могут просто исчезнуть вместе с закрытием того или иного банка или брокера в кризис.

Также в случае наложения санкций ЦБ больше не сможет использовать МосБиржу для установления курсов доллара и евро в России. По одной из инициатив, может быть создана внебиржевая платформа, на которую свои котировки долларов и евро будут направлять 10 крупнейших российских банков. На основании этих котировок и предлагается определять курс.

На случай заморозки денег российских банков

Также после начала санкций и отказов ряда западных банков обслуживать переводы из России и обратно отечественные банкиры осознали, что им уже не так нужны доллары и евро россиян. Ведь безопасно инвестировать их за рубежом они теперь не могут — вдруг заморозят. ЦБ также регулярно призывает банки сокращать валютные позиции, а запад все чаще отключает их от международных SWIFT-переводов. Уже отключены Сбербанк, ВТБ, Россельсхозбанк, Московский кредитный банк, «Открытие», «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ.

В итоге все меньше отечественных банков предлагают своим клиентам счета и вклады в долларах и евро. А там, где у людей уже вложены средства, все чаще появляются комиссии за содержание валют «недружественных» стран. Их уже ввели Райффайзенбанк, Тинькофф, Уралсиб, Росбанк, Авангард, банк «Санкт-Петербург». Правда, ЦБ напомнил банкам, что изменять условия по вкладам они права не имеют — только по счетам.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Продление ограничений на выход в кеш

Этой весной ЦБ установил ограничения на снятие наличных со счетов в любой иностранной валюте. Те, кто положили на них средства до 9 марта, имели право до 9 сентября этого года снять в долларах или евро только 10 тыс. у.е., а все остальное могли получить в рублях. Те же, кто внес средства после 9 марта, в любом случае могут получить кешем только рубли.

1 августа ЦБ продлил ограничения еще на полгода — с 9 сентября 2022-го до 9 марта 2023-го.

Совет ждать «слабого» рубля

Если ваш банк не ввел комиссию, но вы можете вывести деньги только в рублях, не спешите, говорит экс-советник министра экономики РФ Евгений Надоршин.

«Вполне возможно, что скоро вы увидите такой курс доллара и евро, при котором вам действительно будет выгодно перевести их в рубли», — сказал эксперт.

Надоршин полагает, что власти будут стремиться к ослаблению курса рубля ради получения наибольших рублевых доходов от экспорта наших товаров за доллары. Росту курса доллара до 70–80 рублей может поспособствовать восстановление импорта, снижение экспорта и целенаправленная закупка долларов российскими властями. И случиться это может даже в августе, считает аналитик. А в ближайшие годы мы еще увидим курс доллара в 120 рублей и выше, допускает эксперт.

«Самое страшное, что может случиться — ваши доллары или евро в какой-то момент принудительно переведут в рубли по текущему курсу», — сказал Надоршин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переходить на азиатские валюты

Основатель Инвестфонда [email protected] Ян Марчинский считает наиболее эффективной стратегией перевод долларов и евро в китайские юани и индийские рупии через биржу. Он отмечает, что даже в случае просадки юаня из-за конфликта с США на территории Тайваня в перспективе трех — пяти лет китайская экономика все равно обгонит американскую. И вложение в юани будет выгодным. Если же санкции будут наложены на МосБиржу и Национальный клиринговый центр, эксперт полагает, что это в большей степени затронет западные валюты и в куда меньшей азиатские. И Россия, если это потребуется, защитит интересы своих инвесторов в переговорах с Китаем и Индией.

«Снимать рубли, доллары, евро и другую валюту и класть деньги под матрас — это финансовая безграмотность, потому что деньги съедаются инфляцией. Исключение — в срочных целях или ради создания финансовой подушки. Но в целом лучше пройти специальное обучение и начать играть на бирже (но не с акциями западных компаний, которые могут „заморозить“. — NEWS.ru)», — сказал эксперт.