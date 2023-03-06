ЦБ принял решение по лимитам на выдачу наличной валюты ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты продлены до 9 сентября

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Банк России решил продлить действие ограничений на снятие наличной валюты еще на полгода, до 9 сентября, говорится в сообщении на сайте регулятора. Данные лимиты были введены ЦБ год назад. Россияне могут снять доллары и евро, поступившие на банковский счет до 9 марта 2022 года, в размере, не превышающем эквивалент $10 тысяч.

С 9 марта 2023 года до 9 сентября 2023 года кредитная организация не вправе взимать с физических лиц комиссию при выдаче им наличной иностранной валюты в сумме остатка на 00:00 по московскому времени 9 марта 2022 года с любых их вкладов или счетов в иностранной валюте <...>, открытых в этой кредитной организации, а также не вправе взимать комиссию за конвертацию иностранной валюты в сумме остатка на <...> 9 марта 2022 года в доллары США или евро, — говорится в сообщении ЦБ.

О том, что ограничения на снятие наличной валюты будут продлены, в феврале говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она объяснила, что на данный момент регулятор не видит возможности для либерализации действующих мер.

В начале марта Набиуллина заявила, что введение очередных санкций западных стран в отношении российских банков уже не воспринимается как шоковое событие и не создает системных рисков. Глава регулятора подчеркнула, что кредитные организации не только не исчерпали запасы прошлых лет, но и смогли адаптировать бизнес-модели к новым реалиям.