ЦБ «превратил» валютные счета в рублевые: что будет Как поступить россиянам с накоплениями в долларах и евро

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Счета россиян в долларах и евро «фактически» превратились в рублевые с привязкой к валютному курсу, заявил в интервью РБК первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин. Пока это лишь слова, новых распоряжений ЦБ не публиковал. Впрочем, и без них понятно: вероятность снятия наличных долларов и евро с каждым месяцем тает. Что же делать — снимать деньги сейчас или подождать более выгодного курса, отвечает NEWS.ru.

Что говорят в ЦБ

Итак, Тулин заявил, что обязательства по валютным счетам банки «без всяких затруднений» исполняют в рублях. Но возвращать людям деньги в «токсичных» долларах и евро «становится все более и более проблематичным», говорит он. Во-первых, из-за нехватки наличной валюты (санкции запрещают поставлять в Россию доллары, евро и фунты), а во-вторых, из-за ограничений на международные переводы и использование банковских карт за рубежом.

Добавим, что самим банкам доллары, евро и фунты сейчас не нужны. Раньше они инвестировали их за границей, но сейчас эти деньги могут просто заморозить. Также в ЦБ обсуждается сценарий, при котором будут заморожены все доллары и евро россиян на брокерских счетах.

Поэтому счета в долларах и евро «фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу», подчеркнул Тюлин.

Что это значит

Первый зампред ЦБ уточнил, что интересы валютных вкладчиков защищены так же, как и интересы рублевых. То есть в случае чего банки вернут людям деньги со счетов и вкладов хотя бы в рублях (не застрахованы лишь деньги на брокерских счетах). И эксперты это подтверждают. Вопрос в другом — когда идти за своими деньгами.

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин:

Тон регулятора предполагает откровенную девалютизацию экономики, когда и у физических лиц, и у бизнес-структур пытаются изъять иновалюту и оставить внутри страны лишь наличные рубли. Я бы не стал торопиться с обналичкой валюты, а дождался бы окончания срока валютного вклада, чтобы не потерять и без того небольшие проценты. Не стоит выгадывать конкретный курс: в среднесрочной и долгосрочной перспективе резкое ослабление рубля до 120–140 маловероятно. Скорее всего, банк при обналичивании вклада скажет, что не может выдать вам наличную иностранную валюту, поскольку это дефицит. На самом деле банк имеет такую валюту, но она стоит больших денег, и ее продают только ВИП-клиентам.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара в августе может подняться до 80 руб., а через 10 лет — до 150 — эксперт

Специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин:

Можно считать, что снять деньги со счетов в «недружественных» валютах (американском и канадском долларах, евро, британском фунте, швейцарском франке, японской иене и др. — NEWS.ru) клиенты банков теперь смогут только в рублях. Вполне вероятно, что курс доллара — а за него в обменнике сейчас дают один евро — может подняться к концу 2022 года или в первом квартале 2023 года до 70–75 руб. Граждане, которые сейчас конвертируют рубли в доллары или сделали это раньше по более выгодному курсу, смогут обменять их обратно на рубли с неплохой прибылью. В пользу роста курсов доллара США и евро говорит то, что чем слабее рубль, тем больше доходов получит бюджет России от продажи нефти и газа за иностранную валюту (правительство РФ стремится к курсу в 70–80 руб. — NEWS.ru). Но вряд ли евро и доллар смогут укрепиться до максимумов февраля — марта 2022 года. Ведь такого же ажиотажного спроса на эту валюту из-за ее отсутствия в нашей валютной системе уже не будет.

Как дедолларизируют россиян

Весной ЦБ ограничил снятие наличных со счетов в любой иностранной валюте. Те, кто положили на них средства до 9 марта, имели право до 9 сентября этого года снять в долларах или евро только 10 тыс. у.е., а все остальное могли получить в рублях. Те же, кто внес средства после 9 марта, могут получить кешем только рубли. 1 августа Банк России продлил ограничения еще на полгода — до 9 марта 2023-го. Он также регулярно призывает банки сокращать валютные позиции, а Запад все чаще отключает их от международных SWIFT-переводов. Уже отключены Сбербанк, ВТБ, Россельсхозбанк, Московский кредитный банк, «Открытие», «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ.

В итоге все меньше финансовых организаций предлагают клиентам счета и вклады в долларах и евро. А там, где у людей уже вложены средства, все чаще появляются комиссии за хранение валют «недружественных» стран. Их уже ввели Райффайзенбанк, «Тинькофф», «Уралсиб», Росбанк, Газпромбанк, БКС Банк, «ЮниКредит», Экспобанк, ОТП-банк, Локо-Банк, а также банки «Авангард», «Санкт-Петербург» и «Оранжевый». ЦБ напомнил банкам, что изменять условия по вкладам они права не имеют — только по счетам. Банк России даже пообещал проверить банки на правомерность введения комиссий, однако результаты таких проверок NEWS.ru не нашел.