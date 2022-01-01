ЦБ перешел на новый критерий при кредитовании банков ЦБ РФ с 1 января начал использовать рейтинги при кредитовании банков

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Центробанк России с 1 января 2023 года начал использовать кредитные рейтинги при предоставлении банкам обеспеченных кредитов, а также при проведении операций с ликвидностью, сообщили на сайте ЦБ. Изначально регулятор планировал ввести такую меру с апреля 2022 года, но в марте перенес срок.

Основание для приостановления права на получение кредитов, связанное с отсутствием у кредитной организации требуемого кредитного рейтинга, не применяется для кредитных организаций, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства с участием Банка России или государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», — говорится в сообщении ЦБ.

Теперь при проведении операций предоставления ликвидности на внутреннем рынке ЦБ будет учитывать данные о кредитных рейтингах контрагентов вместо информации о классификационных группах. Операции будут проводиться с банками при наличии у них хотя бы одного рейтинга, присвоенного агентствами АКРА или «Эксперт РА».

Минимальный рейтинг для операций репо и операций кредитования под обеспечение в виде ценных бумаг должен находиться на уровне не ниже "B-(RU)"/"ruB-", а также "BB-(RU)"/"ruBB- " для операций кредитования под обеспечение с правом требования по кредитным договорам.

Ранее в Центробанке допустили возможность ослабления мер валютного контроля по принципу взаимности, то есть при условии смягчения западных санкций. В ЦБ при этом подчеркнули, что любая подобная либерализация возможна только в отношении дружественных государств.