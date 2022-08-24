ЦБ обяжет банки возвращать деньги жертвам мошенников: сработает ли это Переводы на подозрительные счета замедлят на два дня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк хочет обязать банки компенсировать людям средства, переведенные мошенникам. За 30 дней финансовая организация должна будет вернуть всю сумму, которую ее клиент направил на мошеннический счет. Но речь идет только о счетах, имеющихся в базе данных регулятора. Вот почему защитить граждан на 100% не получится. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Что предлагает ЦБ

Регулятор хочет обязать банки возвращать клиентам деньги, которые они перевели мошенникам, если подозрительный счет содержался в базе данных ЦБ. Такая поправка предложена в закон о национальной платежной системе. Документ пересекается с законопроектом об информационном обмене с МВД, который Госдума уже приняла в первом чтении.

Согласно законопроекту, банк, исполнивший перевод на мошеннический счет, будет должен вернуть клиенту всю сумму в течение 30 дней с момента получения от него заявления. А если средства ушли за рубеж, то срок возврата увеличится до 60 дней, рассказал глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

Кроме того, ЦБ предлагает на два дня приостанавливать перевод средств на счета, имеющиеся в базе данных регулятора.

Как это поможет

Предложенные ЦБ меры отчасти способны снизить количество мошеннических переводов, но не могут защитить граждан на 100%, говорит старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Ведь в базе Центробанка содержатся далеко не все мошеннические счета. Да и преступники постоянно работают над поиском новых вариантов.

Как только счет попадает в базу, они начинают пользоваться другим. А пока новый счет занесут в базу ЦБ, аферисты успеют обмануть не одного человека, — объясняет NEWS.ru юрист.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Возвращение денежных средств банками — это новая форма восстановления прав. Обычно банк отдает деньги пострадавшему клиенту уже в ходе исполнительного производства, говорит член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

По словам Гусятникова, самим банкам совсем невыгодно компенсировать клиентам переводы мошенникам, поэтому они будут искать лазейки, чтобы уйти от навязанной ответственности. Скорее всего, пострадавшему надо будет собрать внушительный пакет документов, в том числе из МВД. А МВД, по словам эксперта, крайне не любит подобные дела: очень сложно вычислить преступников, которые часто действуют из-за границы.

Поэтому граждане могут столкнуться с большим количеством проволочек. И не исключен вариант, что такие дела придется решать в суде, где банк будет доказывать свою правоту, а гражданин — свою, — добавил юрист.

Тем не менее поправки в закон вынудят банки, во-первых, усилить собственную безопасность, а во-вторых — оказывать полное содействие правоохранителям в поисках мошенников, считает адвокат Геннадий Нефедовский.

Что сработает лучше

Эффективнее требования о возврате средств будет задержка банками переводов на мошеннические счета, считает Гусятников. И тут как нельзя кстати предложение ЦБ на два дня приостанавливать переводы по счетам из базы регулятора.

Нужно дать гражданам своеобразный «период охлаждения» для любых банковских переводов. Хотя бы в несколько часов, в течение которых гражданин сможет отменить операцию. Как правило, люди довольно быстро осознают, что их обманули, — рассуждает юрист.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Это сработает не только против мошеннических, но и просто ошибочных переводов. Потому что сейчас вернуть деньги, которые случайно перевели на чужой счет, можно, если только вторая сторона согласится их отдать. В противном случае придется идти в суд. Но это долго, не всегда просто и не дает никаких гарантий, добавляет Гусятников.

Сколько воруют и возвращают сейчас

По данным ЦБ, за 2021 год мошенники с помощью денежных переводов украли у банковских клиентов 13,6 млрд рублей. При этом банки вернули пострадавшим всего 920,5 млн рублей — 6,8% всей суммы. На фоне роста объема хищений уровень возврата средств падает. Так, в 2020 году банки вернули клиентам 11,3%, а в 2019-м — 14,6%.