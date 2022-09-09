ЦБ обязал банки публиковать ключевые условия вкладов в виде таблиц ЦБ обязал банки публиковать ключевые условия вкладов в виде таблиц с 1 октября

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Центробанк России обязал российские банки публиковать ключевые условия вкладов в виде четких и понятных таблиц, следует из документа, опубликованного на сайте регулятора. Отмечается, что клиенты банков при этом должны иметь доступ к информации как онлайн, так и в офисе финансовой организации. Эта мера вступит в силу с 1 октября.

<...> Вкладчик сможет ознакомиться с его [вклада] ключевыми условиями, сведенными в краткую и понятную таблицу. В ней будут указаны процентная ставка, условия и период начисления повышенных ставок, порядок выплаты процентов и продления вклада, ограничения на пополнение и досрочное снятие денег, — говорится в документе.

Закон, который наделяет ЦБ полномочиями вводить требования к информированию граждан об условиях вкладов, вступил в силу 3 июля этого года. Отмечается, что регулятор дал участникам рынка три месяца для доработки ИТ-систем в соответствии со вступлением в силу новых правил.

Ранее сообщалось, что ЦБ разрешил банкам выдавать клиентам наличные деньги с валютных счетов и вкладов, зачисленных с 9 сентября, в рублях по курсу банка. Схема работает следующим образом: выдаваемая банками сумма тоже выдается по их курсу, она не может быть меньше, чем рассчитанная по официальному курсу ЦБ.