ЦБ объяснил, как российские инвесторы смогут продать замороженные активы Инвесторы смогут продать замороженные иностранные активы за деньги со счетов «С»

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Российские инвесторы смогут продавать заблокированные иностранные ценные бумаги за деньги со счетов типа «С», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Банка России. Проект президентского указа, предусматривающий возможность покупки замороженных активов, подготовили правительство и ЦБ РФ.

На начальном этапе будут созданы условия для «разблокировки» активов в первую очередь розничным инвесторам. Заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие «заблокированные» иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа «С», — рассказали в Центробанке.

Предполагается добровольный характер участия инвесторов в этом процессе, отметили в ЦБ. Порядок высвобождения активов и сопутствующих операций отразят в указе президента и правовых актах.

22 августа министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам доложил, что кабмин и ЦБ подготовили проект указа о начале обмена замороженными активами российских и иностранных инвесторов. Силуанов сообщил, что на первом этапе планируется разблокировать счета розничных инвесторов на общую сумму порядка 100 млрд рублей. По данным Минфина, общий объем замороженных активов, которыми владеют около 3,5 млн россиян, составляет примерно 1,5 трлн рублей.