ЦБ не стал менять ключевую ставку: что это значит Изменятся ли условия по кредитам, ипотекам и вкладам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЦБ прервал цикл снижения ставок. Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Дальнейшее ее понижение эксперты считают маловероятным — по крайней мере, в ближайшие месяцы. Какой сигнал регулятор тем самым посылает рынку и что теперь будет с ипотекой, кредитами и вкладами — в материале NEWS.ru.

Что решил ЦБ

Банк России взял паузу после шести раундов смягчения денежно-кредитной политики и оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Напомним, в феврале регулятор резко повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20%. А затем, начиная с апреля, понижал шесть раз подряд, доведя ее до нынешних 7,5% в середине сентября.

Текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. <...> Частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев (люди не захотят тратить много денег и цены расти не будут. — NEWS.ru.), — говорится в сообщении Центробанка.

ЦБ уточнил свой прогноз по инфляции за этот год: он ждет, что к концу 2022-го она составит 12–13% (ранее ожидалось 11–13%). Этот прогноз учитывает в том числе перенос сроков индексации тарифов ЖКХ с июля 2023 года на декабрь 2022 года. В 2023 году, по оценкам ЦБ, инфляция снизится до 5–7%, а в 2024 году — вернется к 4%.

Но на эти прогнозы может серьезно повлиять глобальный кризис. И в ближайшие годы ЦБ видит больше рисков повышения инфляции, чем дезинфляционных факторов.

На что и как влияет ставка

Ключевая ставка — это минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам. Поэтому между ключевой ставкой ЦБ, кредитами и вкладами коммерческих банков есть прямая связь.

В обычных условиях при падении ключевой ставки снижается и размер процентов по кредитам и вкладам. При повышении ключевой ставки происходит обратный процесс. Но сейчас все несколько сложнее: Россия и весь мир зашли в зону нового кризиса, и эксперты уже спорят между собой о том, куда и при каких условиях двинутся ставки.

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Что будет с кредитами и вкладами

Старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Андрей Сироткин:

В масштабах всего банковского сектора не стоит ждать изменений ставок по вкладам. Хотя отдельные банки в частном порядком могут немного их менять. Например, перед Новым годом для привлечения дополнительных средств они могут немного, на 0,5–1 процентных пункта повысить ставки за счет внедрения новых продуктов — «Вклад новогодний», накопительный счет «Новогодний +» и т.п. А вот этап увеличения ставок по кредитам уже прошел. В ближайшие месяц-полтора, если не произойдет серьезных геополитических событий, ставки по кредитам вряд ли сильно изменятся.

Специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин:

Россияне в текущих экономических условиях будут чаще обращаться за ссудами, из-за этого вырастут и риски невозврата средств банкам. Поэтому [чтобы заложиться на риски] ставки по потребительским кредитам и ипотеке могут вырасти в ведущих российских банках на 0,5–1 процентных пункта. Если сейчас на потребительские нужды можно взять деньги под 7–14%, то уже в ближайшие недели ставки могут сдвинуться к 8–15%. Рыночные ставки по ипотеке сейчас на уровне 10–12% и, соответственно, в ближайшее время могут вырасти до 11–12,5%. Ставка по вкладам сейчас колеблется в диапазоне от 7–8,5%. Конечно, для получения таких условий потребуется внести на вклад от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. и разместить средства на срок от года или более. Но повышения этих ставок, даже в случае роста ставки ЦБ, в предстоящие месяцы ждать не стоит. Коммерческие банки будут стремиться заработать на выросшей разнице между ставками по кредитам и депозитам.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал:

Процентные ставки по вкладам и кредитам зависят от многих факторов. Во-первых, на них влияет инфляция и стабильность национальной валюты (при высокой инфляции ЦБ повышает ключевую. – NEWS.ru). Сейчас отмечается снижение инфляционного давления. Соответственно, и ставки должны стабилизироваться до комфортных для населения отметок. Во-вторых, существенное влияние может оказываться за счет состояния финансового сектора и ликвидности банковской системы.

Будет ли ЦБ двигать ставку

Старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Андрей Сироткин:

Позиция ЦБ по значению ключевой ставки представляется абсолютно закономерной. В октябре не возникло серьезных факторов, в том числе геополитических, которые бы повлияли на инфляцию. Говорить о дальнейшем увеличении или снижении ключевой ставки пока сложно. Все зависит от геополитических событий, связанных с ситуацией на востоке Украины.

Специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин:

В ближайшее время не стоит рассчитывать на снижение ключевой ставки. В условиях поэтапного снижения инфляции, которая по оценкам ЦБ составляет 12,9% годовых, вполне можно ожидать сохранения ставки на текущем уровне до конца текущего года. Но нельзя исключать, что в предстоящие месяцы регулятор вернет ее к уровню 8— 8,5%, чтобы сдержать угрозу новой волны роста потребительских цен.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист: